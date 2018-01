Mercedes-Benz Canada réalise des ventes au détail de plus de 52 000 unités et maintient sa position de constructeur automobile de luxe no 1 au Canada







Meilleure année à ce jour pour le groupe, avec des résultats records dans chacune des catégories suivantes :

Ventes combinées de smart et de véhicules de tourisme et fourgons Mercedes-Benz de 52 298 unités (+8,2 %)

Ventes de voitures de tourisme et d'utilitaires légers Mercedes-Benz s'élevant à 45 456 unités (+12,2 %)

Ventes de voitures de tourisme Mercedes-Benz de 22 781 unités (+7,2 %)

Ventes d'utilitaires légers de luxe Mercedes-Benz se montant à 22 675 unités (+17,6 %)

Ventes de Mercedes-Benz d'occasion s'élevant à 17 181 unités (+7,7 %)

Ventes de fourgons Mercedes-Benz atteignant 6 474 unités (+9,4 %)

Ventes de Mercedes-AMG de 10 124 unités (+50,6 %)

TORONTO, le 5 janv. 2018 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont réalisé des ventes totales records de 52 298 véhicules de tourisme, fourgons et unités smart en 2017, volume en hausse de 8,2 % par rapport au record historique de 48 320 unités qui avait été établi en 2016. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la quatrième année de suite.

En 2017, les ventes de voitures de tourisme et d'utilitaires légers de luxe Mercedes-Benz ont atteint 45 456 unités, soit 12,2 % de plus que les 40 526 unités vendues l'année précédente. Ce total était divisé de façon presque égale entre les deux segments : 22 781 (+7,2 %) voitures de tourisme ont été vendues au détail versus 22 675 (+17,6 %) utilitaires légers de luxe.

Dans le segment des voitures de tourisme, la famille des véhicules de Classe E - comprenant les tout nouveaux Coupé et Cabriolet de Classe E - a enregistré une augmentation notable des ventes de 33,1 %. Les Coupé et Cabriolet de Classe C ont aussi connu une croissance considérable de leurs ventes comparativement à l'année précédente. Du côté des utilitaires légers de luxe, le VUS et le Coupé GLC ont à eux deux vu une augmentation de 86,3 % de leurs ventes par rapport à celles de 2016.

Tout au long de l'année de son 50e anniversaire, Mercedes-AMG a poursuivi sa formidable ascension, qui s'est soldée par des ventes dépassant les 10 000 unités pour la première fois. En 2017, au total, 10 124 unités Mercedes-AMG ont été vendues au détail, ce qui représente une augmentation de 50,6 % par rapport au record précédent de 6 723 unités établi en 2016. Il faut notamment remarquer que le nombre de modèles AMG 43 livrés a grimpé de 82,2 % comparativement à 2016. Au fil des ans, les ventes de Mercedes-AMG n'ont cessé d'augmenter et représentent une part croissante des ventes globales : en 2014, la marque n'a contribué qu'à 6,0 % des ventes totales de véhicules de tourisme Mercedes-Benz au Canada, alors qu'en 2017, elle constituait 22,3 % des ventes globales.

Bien que les ventes de Mercedes-AMG aient augmenté dans l'ensemble, quelques modèles de la gamme se sont distingués par des performances exceptionnelles. Le nombre de Berlines Mercedes-AMG C 43 4MATIC vendues au détail a grimpé de 10,7 %, tandis que la nouvelle Berline Mercedes-AMG E 43 4MATIC a eu un franc succès auprès des consommateurs. Pour ce qui est des utilitaires légers de luxe, en 2017, le VUS Mercedes-AMG G 63 a vu ses ventes croître de 46,1 % par rapport à celles de 2016, tandis que les VUS et Coupé Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC ont enregistré une croissance à deux chiffres de respectivement 21,8 % et 53,9 %.

En 2017, la division des fourgons Mercedes-Benz a maintenu un rythme de vente soutenu et terminé l'année en écoulant un total de 6 474 unités (+9,4 %). Le nombre de châssis-cabines Sprinter livrés a augmenté de 55,1 % comparativement à l'année précédente, tandis que la popularité grandissante du fourgon et du combi Metris s'est traduite par une croissance des ventes de 43,1 %. Les fourgons Sprinter et Metris se sont de nouveau distingués lors des prix de la Meilleure valeur de parc automobile au Canada, qui reconnaissent la valeur d'un véhicule en termes de coût global du cycle de vie.

368 véhicules smart fortwo ont été livrés en 2017.

La division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a enregistré des résultats exceptionnels en 2017, en connaissant 11 mois records. Ses ventes au détail ont atteint le nombre record de 17 181 unités, ce qui représente une croissance de 7,7 % par rapport aux ventes de 2016, qui étaient jusqu'ici les meilleures de son histoire. L'année 2017 est aussi la meilleure année pour ce qui est des ventes de véhicules d'occasion certifiés. Entre janvier et décembre, 13 344 unités ont été livrées (+5,1 %) ; ce volume constitue 77,7 % des ventes annuelles de véhicules d'occasion.

« Je suis extrêmement fier de nos performances globales en 2017 », dit Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Notre travail acharné, nos produits remarquables et nos programmes innovants se sont tous combinés pour générer des résultats records. Toute l'équipe de direction chez Mercedes-Benz Canada est reconnaissante des efforts de nos employés et de nos concessionnaires. Nous remercions aussi nos collègues chez Services financiers Mercedes-Benz, avec lesquels nous collaborons si étroitement. Une énergie indéniable anime l'ensemble du réseau des concessionnaires alors que nous entamons l'année 2018 avec enthousiasme. »

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 700 personnes dans 21 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 11 établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 48 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 52 298 véhicules en 2017. Il s'agit de la meilleure année à ce jour pour la compagnie, et ce volume de ventes fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la quatrième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à www.media.mercedes-benz.ca.

