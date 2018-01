Soyez plus en sécurité sous la neige







Découvrez la série SmartHeattm d'éclairage LED chauffé

GERMANTOWN, Wisconsin, 5 janvier 2018 /PRNewswire/ -- J.W. Speaker Corporation, un fabricant de premier plan de technologie d'éclairage LED innovante, a développé une nouvelle gamme de produits incluant la technologie SmartHeattm qui dégivre efficacement les phares LED, les lampes de travail et les feux arrière en temps réel.

La gamme SmartHeattm fournit une solution complète pour équiper les camions routiers, les chasse-neige, les camions à ordures, le matériel de construction, les camions de livraison et tout véhicule de gamme lourde qui doit fonctionner durant l'hiver, mais propose également de l'éclairage de tâche. Il s'agit de l'éventail le plus complet de LED chauffées du secteur.

La technologie derrière SmartHeattm permet une utilisation étendue d'un éclairage LED plus lumineux, blanc et durable tout au long de l'hiver et elle est conçue pour utiliser moins d'énergie qu'un système d'éclairage halogène pour un résultat offrant un meilleur rendement. Cela aide les propriétaires-exploitants et les parcs de véhicules à améliorer leur exploitation et leur productivité tout en augmentant leur capacité à voir et être vus sur la route, assurant ainsi un gage de sécurité et de confort.

« Lorsque nous avons investi dans notre éclairage LED de qualité, nous avons voulu donner à nos chauffeurs routiers la capacité de surmonter les températures extrêmes, » a déclaré Jason Meyers, directeur commercial transport pour J.W. Speaker. « Notre nouvelle technologie SmartHeattm améliore la visibilité ainsi que la capacité à être vu dans des conditions hivernales rudes, rendant ainsi les conditions de travail plus sûres et plus confortables pour le chauffeur. »

Dans l'ensemble, cette nouvelle gamme SmartHeattm se compose d'une variété d'options chauffées, dont : les phares LED 4" x 6" - modèle 8800 Evolution 2, les phares LED 5" x 7" - modèle 8910 Evolution 2, les phares LED 5" x 11" - modèle 9800, les lampes de travail rondes 4,5" - modèle 670 XD et les feux de stop, arrière et clignotants ronds 4" - modèle 234. Tous ces produits sont homologués et conformes aux règlementations du Département des Transports des États-Unis (DOT), aux règlements CEE en vigueur pour les transports au Canada ainsi qu'aux normes et exigences militaires.

Pour voir cette nouvelle gamme en action et en apprendre plus sur la gamme SmartHeattm faite par J.W. Speaker, rendez-vous sur le site de J.W. Speaker : www.jwspeaker.com/SmartHeat

J.W. Speaker se spécialise dans la conception et la production de systèmes d'éclairage de véhicules pour les FEO et le marché des pièces détachées. Pour plus d'information, contactez J.W. Speaker au 800.558.7288 ou news@jwspeaker.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/624692/JW_Speaker_SmartHeat_Lighting.jpg

Communiqué envoyé le 5 janvier 2018 à 11:11 et diffusé par :