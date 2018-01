Conduisez en toute sécurité pendant l'hiver







Voici la série d'éclairage chauffant à DEL SmartHeattm

GERMANTOWN, Wisconsin, 5 janvier 2018 /CNW/ - J.W. Speaker Corporation, un important fabricant de technologie d'éclairage à DEL, a développé une nouvelle gamme de produits qui comporte la technologie SmartHeattm qui dégivre de manière efficace les phares à DEL, les phares de travail et les feux rouges arrière en temps réel.

La série SmartHeattm offre une solution complète pour équiper les camions poids lourds, les chasse-neige, les camions à ordures, l'équipement de construction, les camionnettes de livraison et tous les véhicules utilitaires lourds qui doivent être opérés pendant la période hivernale. Cette solution couvre l'éclairage avant et arrière, ainsi que l'éclairage direct. Il s'agit de la gamme la plus complète d'éclairage chauffant à DEL de l'industrie.

La technologie sur laquelle s'appuie SmartHeattm permet l'usage répandu d'un éclairage à DEL plus vif, plus blanc et durable tout au long de l'hiver. Elle est conçue de manière à utiliser moins d'énergie que les systèmes d'éclairage à l'halogène pour un résultat plus efficace. Ceci aide les exploitants-propriétaires et propriétaires de flottes à améliorer leur utilisation et leur productivité tout en renforçant leur capacité de voir et d'être vus sur la route, assurant donc la sécurité et le confort.

« Nous voulions donner à nos conducteurs routiers la capacité de confronter les températures extrêmes lorsqu'ils investissent dans notre produit d'éclairage à DEL de qualité », a souligné M. Jason Meyers, directeur des ventes du service de transport pour J.W. Speaker. « Notre nouvelle technologie SmartHeattm améliore la visibilité ainsi que la capacité d'être visible lors de conditions hivernales rigoureuses, ce qui assure plus de sécurité et confort pour le conducteur. »

De ce fait, cette nouvelle série SmartHeattm comprend une variété d'options chauffantes, notamment : les phares à DEL de 4 po x 6 po - modèle 8800 Evolution 2, les phares à DEL de 5 po x 7 po - modèle 8910 Evolution 2, les phares à DEL de 5 po x 11 po - modèle 9800, les phares de travail ronds de 4,5 po - modèle 670 XD et les feux d'arrêt, arrière, de virage ronds 4 po - modèle 234, tous conformes au code de la sécurité routière du ministère des Transports, Transport Canada ECE et les exigences et normes militaires.

Pour consulter la nouvelle série en action et pour en savoir plus sur la série SmartHeattm conçue par J.W. Speaker, veuillez consulter le site Web de J.W. Speaker : www.jwspeaker.com/SmartHeat.

J.W. Speaker se spécialise dans la conception et la fabrication de systèmes d'éclairage de véhicules pour les FEO et les applications sur le marché secondaire. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec J.W. Speaker en composant le 800.558.7288 ou news@jwspeaker.com.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/624732/JW_Speaker_SmartHeat_Lighting.jpg

SOURCE J.W. Speaker Corporation

Communiqué envoyé le 5 janvier 2018 à 11:30 et diffusé par :