iMedrix annonce la disponibilité générale de KardioScreen, un dispositif connecté d'électrocardiographie, certifié CE et destiné à une utilisation universelle







BANGALORE, January 5, 2018 /PRNewswire/ --

iMedrix, une start-up spécialisée en santé mobile (mHealth), basée dans la Silicon Valley et à Bangalore, a annoncé la disponibilité générale de son produit KardioScreen, un système d'électrocardiographie (ECG) numérique mobile / portable, de qualité hospitalière et certifié CE.

KardioScreen est la première solution d'ECG véritablement mobile et connectée qui peut être appliquée partout : dépistage sur le terrain, lieu de soins, ambulance, services de soins intensifs en cardiologie et surveillance à domicile. En instance de brevet, la solution KardioScreen se compose d'un dispositif ECG mobile de qualité hospitalière et d'une suite logicielle de mobilité offrant des solutions assistées par intelligence artificielle pour les médecins, les ambulances et les hôpitaux. KardioScreen peut être utilisée à la fois dans le cadre des photos instantanées à court terme d'ECG (30 secondes) et dans les modes d'observation / surveillance élargies dans une configuration à 6 ou 12 dérivations.

KardioScreen est utilisée dans plusieurs grands hôpitaux asiatiques, dans une gamme de cas d'utilisation. Un ECG pris à l'aide de KardioScreen peut être analysé par un médecin physiquement présent ou à distance et des moteurs d'intelligence artificielle, en quelques secondes. Par ailleurs, le modèle d'utilisation simple, qui demande moins de main d'oeuvre qualifiée, ainsi que la capacité à enregistrer rapidement les ECG ont été des facteurs majeurs qui ont facilité l'adoption de cette solution pour le dépistage des populations.

De nombreuses couches de solutions algorithmiques et analytiques ont été ajoutées à KardioScreen afin d'apporter des informations exploitables aux médecins. Cela forge également une architecture de santé numérique véritablement mobile, dans laquelle des applications et des dispositifs tiers peuvent s'intégrer et servir de base aux applications de logiciels en tant que dispositifs médicaux.

« Nous sommes heureux de présenter la première solution connectée de bout en bout au monde, qui dote les soins cardiaques de mobilité », a déclaré Srikanth Jadcherla, PDG d'iMedrix. « KardioScreen apporte une architecture IdO approfondie à l'utilisation clinique. »

« Les maladies cardiaques atteignent des niveaux d'épidémies et connaissent une expansion chaque année. La détection précoce et la prévention sont des priorités absolues. Dans ce contexte, des solutions médicales mobiles telles que KardioScreen d'iMedrix peuvent contribuer à dépister ou surveiller les patients n'importe où, à des prix abordables. Des centaines de millions de personnes bénéficieront de ces dépistages cardiaques mobiles. Les interventions en temps opportun sauveront ainsi de nombreuses vies. Grâce à ce processus, nous apprendrons forcément beaucoup de choses et acquerrons de nouvelles connaissances », a déclaré le Dr Nagraj Desai, éminent cardiologue.

KardioScreen est offert sur abonnement en Asie. Grâce à l'obtention de la certification CE, iMedrix cherche désormais à entrer sur les marchés européens.

À propos d iMedrix

iMedrix est une start-up spécialisée en santé mobile (mHealth), basée dans la Silicon Valley et à Bangalore. iMedrix développe des solutions de santé mobile destinées à l'Internet des objets, en commençant par la cardiologie mobile.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : http://www.imedrix.com.

Contact avec les médias :

Nagesh Rangappan

Directeur technologique

+91-9611103647

nagesh.r@imedrix.com

Srikanth Jadcherla (Sree)

PDG

+1-408-637-1881

srikanth.j@imedrix.com

1525 McCarthy Blvd

Milpitas CA 95035 États-Unis



Communiqué envoyé le 5 janvier 2018 à 08:36 et diffusé par :