Bell conclut l'acquisition d'AlarmForce pour renforcer sa stratégie liée à la maison connectée







Joignant AlarmForce à ses actifs de sécurité résidentielle et d'automatisation de Bell Aliant et de Bell MTS, Bell fournira les services de maison connectée les plus récents aux clients du Québec, de l' Ontario , du Canada atlantique et du Manitoba

MONTRÉAL, le 5 janv. 2018 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui la conclusion de son acquisition d'AlarmForce Industries Inc. (TSX: AF), société canadienne de services de surveillance et de sécurité résidentielle, dans le cadre de l'expansion stratégique de Bell au sein du marché, en plein essor, de la maison connectée.

« Bell souhaite la bienvenue à AlarmForce, alors qu'elle consolide sa position comme l'une des marques de services de communications résidentielles les plus respectées au pays et redouble ses efforts dans le domaine de la technologie et des services de maison connectée, a expliqué Rizwan Jamal, président, services résidentiels et petites entreprises. Tirant parti de son leadership et de la portée des services de distribution, d'installation et clientèle de ses réseaux large bande et services résidentiels, Bell est impatiente d'offrir des solutions de maison intelligente inédites et novatrices aux clients résidentiels partout au Québec, en Ontario, au Canada atlantique et au Manitoba. »

Bell fournit des services de sécurité et de surveillance par l'entremise du service Sécurité résidentielle évoluée de Bell Aliant au Canada Atlantique, et par l'entremise d'AAA Security, une entreprise de Bell MTS, au Manitoba. AlarmForce propose actuellement une variété de services à plus de 100?000 abonnés à l'échelle du pays, notamment des alarmes anti-intrusion et des détecteurs de fumée, d'inondation et de monoxyde de carbone; des services d'automatisation tels que des systèmes de contrôle de l'éclairage, de la température et des serrures; ainsi que des systèmes d'alerte médicale mobiles et résidentiels. Graham Badun, chef de la direction d'AlarmForce, a accepté de rester en poste en tant que conseiller spécial de Bell pendant une période de six mois, afin de favoriser la transition et l'intégration des activités.

Bell a accepté de vendre à TELUS Corporation quelque 39?000 comptes clients d'AlarmForce en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan pour environ 66,5 millions $, ce qui correspond à un montant par abonné équivalent à celui payé par Bell. La transaction entre en vigueur immédiatement. Les services offerts aux clients d'AlarmForce ne subiront aucun changement dans l'immédiat, et Bell collaborera étroitement avec TELUS pour assurer la transition harmonieuse des clients de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique au cours des prochains mois.

Information à l'intention des actionnaires d'AlarmForce

BCE a fait l'acquisition des quelque 11,4 millions d'actions ordinaires d'AlarmForce pour une contrepartie totale d'environ 182 millions $ réglée par une combinaison d'espèces et d'actions ordinaires de BCE. BCE a financé directement ou indirectement le montant en espèces d'environ 181 millions $ à même des liquidités disponibles et a émis 22?531 actions ordinaires de BCE pour financer la composante en actions. La contrepartie en actions est fondée sur le cours pondéré en fonction du volume sur 20 jours de BCE le 27 décembre 2017 (cinq jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur de la transaction), qui s'élevait alors à 61,60 $. Tout actionnaire d'AlarmForce n'ayant pas dûment fait un choix à cet effet à 17 h (HE) le 2 janvier 2018 était considéré comme ayant choisi de recevoir, pour chaque action ordinaire d'AlarmForce, la contrepartie en espèces. Le tableau ci-dessous indique les droits à recevoir par les actionnaires d'AlarmForce pour chaque action ordinaire d'AlarmForce :

Choix Droits à recevoir Contrepartie en espèces 16,00 $ en espèces Contrepartie en actions 0,259?7 action ordinaire de BCE plus 0,01 $ en espèces

Aucune fraction d'action ne sera émise

BCE paiera les fractions d'action en espèces Pas de choix valide 16,00 $ en espèces

Certains actionnaires d'AlarmForce qui ont choisi de recevoir une contrepartie en actions pourraient être admissibles à un report d'impôt complet ou partiel, à condition d'exercer un choix fiscal conjoint avec BCE. Une lettre d'instructions relative à l'impôt contenant certaines directives sur la façon de faire un choix fiscal peut être consultée sur le site Web de BCE, à l'adresse BCE.ca/investisseurs/info-actionnaires/AlarmForce, dans les cinq jours précédant la conclusion de la transaction. Les actions ordinaires d'AlarmForce doivent être radiées de la cote de la Bourse de Toronto (TSX) dès la fermeture des bureaux le 8 janvier 2018, et AlarmForce demandera de cesser d'être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans limitation, des déclarations concernant les plans d'affaires, les objectifs et les stratégies de BCE, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, de nature tant générale que particulière, si bien que les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement de nos attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous vous prions de ne pas vous fier sans réserve à celles-ci. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. À moins que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières ne l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs ni pour aucune autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de la proposition de transaction susmentionnée et de ses répercussions attendues. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

Avis aux actionnaires des États-Unis d'AlarmForce Industries Inc.

La transaction qui était envisagée dans le présent communiqué de presse concerne des titres d'entreprises canadiennes et est assujettie aux exigences de divulgation du Canada, qui diffèrent de celles des États-Unis. Les actions ordinaires de BCE émises selon le plan d'arrangement prévu par l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, conformément à laquelle BCE a notamment acquis, directement ou indirectement, l'ensemble des actions ordinaires émises dans le capital d'AlarmForce, n'ont pas été inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis en raison d'une dérogation aux exigences en matière d'inscription de ladite loi.

À propos d'AlarmForce

AlarmForce fournit à ses abonnés résidentiels et d'affaires dans tout le Canada des services de surveillance vidéo, d'intervention d'urgence personnelle et d'alarme de sécurité, ainsi que d'autres services connexes. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les produits et services de l'entreprise à l'adresse www.alarmforce.com.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada, BCE fournit un ensemble complet et novateur de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande par l'intermédiaire de Bell Canada, de Bell Aliant et de Bell MTS. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Pour en savoir plus, visitez BCE.ca ou Bell.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement par Bell des soins en santé mentale, de la recherche et des initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

