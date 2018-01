TELUS acquiert les activités d'AlarmForce dans l'Ouest canadien et accueille 39 000 clients de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan







VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 5 jan. 2018) - Aujourd'hui, TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) annonce l'acquisition des clients, des actifs et des activités d'AlarmForce Industries Inc. (AlarmForce) en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan. AlarmForce est un chef de file canadien dans les services de sécurité et de surveillance résidentielles, mais aussi dans les systèmes personnels d'assistance d'urgence. En novembre 2017, BCE Inc. (Bell) annonçait la signature d'une entente visant à acquérir AlarmForce au coût d'environ 166 millions de dollars. L'entente a été officialisée aujourd'hui. TELUS rachète maintenant de Bell les activités d'AlarmForce dans l'Ouest du pays au coût d'environ 66,5 millions de dollars, ce qui représente une part proportionnelle de la valeur de la transaction de Bell.

TELUS se réjouit à l'idée d'accueillir ces nouveaux clients de l'Ouest dans la famille et d'intégrer dans l'équipe les employés et contractuels d'AlarmForce en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan.

TELUS a joué un rôle de premier plan dans l'innovation technologique en reliant les foyers et les entreprises de plus de 100 collectivités de l'Ouest canadien au réseau TELUS PureFibre. Le réseau gigabit à fibre optique de TELUS offre aux clients les vitesses et les capacités de pointe dont ils ont besoin, alors que de plus en plus d'appareils nécessitent une connexion à Internet dans les maisons intelligentes et branchées d'aujourd'hui. TELUS Santé est un chef de file qui trasformed le secteur de la santé au pays. Elle permet aux citoyens canadiens de prendre en main leur santé et celle de leurs proches en leur fournissant les renseignements, les outils et le soutien dont ils ont besoin à la maison tout comme pendant leurs déplacements. Cette acquisition offre à TELUS une chance unique de tirer profit de ses réseaux mobile et à fibre optique et de son expertise pour continuer d'améliorer les services résidentiels, d'affaires, de sécurité et de santé branchés pour ses clients.

Au cours des prochains mois, TELUS fournira des précisions sur les solutions de sécurité résidentielle qui font partie de sa stratégie de maison branchée avec réseau à large bande.

Énoncé prospectif

Ce communiqué contient des énoncés portant sur des événements futurs prévus, notamment des énoncés sur l'intégration et la gestion des actifs d'AlarmForce acquis par TELUS. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS qu'elle émette des hypothèses et des prévisions, et à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il est impossible de garantir que l'intégration des actifs d'AlarmForce se déroulera comme prévu. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. Les lecteurs sont par conséquent informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux prévus. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2017, dans le rapport annuel de 2016 et dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et aux États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

