La Journée Bell Cause pour la cause se déroulera le 31 janvier et nous vous invitons à vous joindre à la plus vaste conversation sur la santé mentale au monde

La campagne de sensibilisation de la Journée Bell Cause pour la cause 2018 débute aujourd'hui sur les ondes des réseaux de sports RDS et TSN, et elle mettra en vedette des Canadiens de toutes les régions du pays qui partageront leur expérience de la maladie mentale.

Montrez votre soutien, aidez à mettre fin à la stigmatisation entourant la maladie mentale et contribuez à accroître les dons de Bell à la cause de la santé mentale - parlez, textez et joignez-vous à la conversation sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat pendant la Journée Bell Cause pour la cause.

Découvrez cinq façons simples de mettre fin à la stigmatisation et téléchargez la trousse d'information Bell Cause pour la cause sur le site Bell.ca/Cause.

MONTRÉAL, le 5 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Journée Bell Cause pour la cause 2018 se déroulera le mercredi 31 janvier. Tout le monde est invité à se joindre à la conversation canadienne, qui ouvre la voie à l'échelle mondiale en matière de lutte contre la stigmatisation liée à la maladie mentale et de mise en commun d'idées visant à promouvoir la santé mentale.

La campagne de sensibilisation de la Journée Bell Cause pour la cause 2018 met en lumière les témoignages personnels de Canadiens de tous âges et de tous les horizons qui vivent avec une maladie mentale ou soutiennent des personnes dans cette situation. La campagne télévisée commence aujourd'hui sur les réseaux de sports RDS et TSN et se poursuivra avec le soutien de plusieurs médias et d'autres types d'organisations du pays, y compris les réseaux de télévision; les médias sociaux et autres plateformes en ligne, la radio et les médias imprimés; les panneaux d'affichage et autres publicités extérieures; et les cinémas, notamment Cineplex, les Cinémas Guzzo et le festival des films documentaires Hot Docs.

« Un groupe diversifié de Canadiens dévoués s'est réuni pour partager des témoignages personnels d'épreuves, de rétablissement et de soutien avec l'ensemble de la population du pays. Je remercie ces personnes d'avoir partagé leur vécu et d'avoir encouragé chacun de nous à parler ouvertement de la maladie mentale et de la façon dont nous pouvons, tous ensemble, promouvoir une meilleure santé mentale pour tous, a dit Mary Deacon, présidente, Bell Cause pour la cause. J'aimerais également remercier chaleureusement les nombreux médias et autres organismes partout au pays qui soutiennent la campagne de sensibilisation, alors que nous attendons avec impatience la Journée Bell Cause pour la cause le 31 janvier. »

« C'est vraiment stimulant de retrouver tous les amis de Bell Cause pour la cause afin de partager nos témoignages et d'encourager toutes les personnes à parler de santé mentale, qu'elles vivent avec une maladie mentale ou soutiennent une personne dans cette situation, a expliqué Patricia Lemoine, professionnelle des communications et blogueuse, qui se remet d'un trouble du comportement alimentaire depuis 10 ans et que l'on voit dans la campagne. Je sais qu'en parlant de mon expérience personnelle, j'arriverai peut-être à en aider d'autres qui sont eux-mêmes aux prises avec une maladie mentale. »

« En tant que personne vivant avec une maladie mentale, j'ai été chanceuse d'avoir pu compter sur le soutien de Bell Cause pour la cause, au travail et à titre de porte-parole bénévole en matière de santé mentale, a affirmé Leanne Simpson, employée de Bell et bénévole auprès de CAMH Engage de la Fondation du Centre de toxicomanie et de santé mentale. C'est un vrai privilège pour moi de pouvoir partager ma propre expérience en tant que membre de ce formidable groupe de Canadiens qui se sont mobilisés pour la Journée Bell Cause pour la cause. »

« Comme Bell Cause pour la cause prend de plus en plus d'ampleur chaque année, d'autres voix inspirantes se joignent à la conversation, et je suis vraiment emballée d'accueillir tous nos nouveaux amis à la campagne Bell Cause pour la cause, a déclaré Clara Hughes, six fois médaillée olympique du Canada et porte-parole fondatrice de Bell Cause pour la cause. En partageant ses expériences avec autant d'enthousiasme, ce groupe de Canadiens extraordinaire espère inciter tout le monde à prendre part à la conversation dans les collectivités de l'ensemble du pays. Alors, poursuivons la conversation et faisons en sorte d'établir un nouveau record le 31 janvier pour la Journée Bell Cause pour la cause ici, au Canada et partout dans le monde! »

L'équipe Bell Cause pour la cause accueille également de nouveau les porte-paroles de longue date Howie Mandel, Marie-Soleil Dion, Serena Ryder, Michael Landsberg, Michel Mpambara, Stefie Shock, Mary Walsh et Étienne Boulay, de même que les ambassadeurs de Bell Cause pour la cause Mike Babcock, entraîneur en chef des Maple Leafs de Toronto, Andrew Jensen, golfeur professionnel, Kevin Breel, humoriste, Shea Emry, joueur retraité de la LCF, Robb Nash, musicien, Séan McCann, auteur-compositeur-interprète et Bruno Guévremont, vétéran de la Marine royale canadienne. Nous sommes très heureux d'accueillir au sein de l'équipe cette année trois nouvelles ambassadrices de Bell Cause pour la cause - à savoir Florence K, musicienne et auteure, Véronique Bannon, actrice et Jessica Holmes, humoriste et actrice.

Joignez-vous à la conversation lors de la Journée Bell Cause pour la cause

Pendant la Journée Bell Cause pour la cause, des millions de personnes au Canada et partout dans le monde envoient des messages de soutien et d'encouragement destinés aux personnes aux prises avec une maladie mentale, partagent leurs témoignages personnels et suggèrent des façons d'améliorer la santé mentale de chacun.

Pour chacune des interactions suivantes survenant le 31 janvier, Bell versera 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale, sans frais additionnels pour les participants :

Messages texte et appels : Chaque message texte envoyé et chaque appel interurbain ou mobile effectué par les clients de Bell Canada , de Bell Aliant et, depuis cette année, de Bell MTS au Manitoba

, de Bell Aliant et, depuis cette année, de Bell MTS au Twitter : Chaque tweet utilisant le mot-clic #BellCause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation du cadre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause

Snapchat : Chaque utilisation du géofiltre Bell Cause pour la cause et visionnement de la vidéo

La Journée Bell Cause pour la cause 2017 a établi de nouveaux records, alors que 131?705?010 messages ont été envoyés, ce qui a fait croître le financement de Bell à l'égard de la santé mentale au Canada de 6?585?250,50 $. Le mot-clic #BellLetsTalk (l'équivalent anglais de #BellCausePourLaCause) a été le plus utilisé au Canada en 2017, et est maintenant le mot-clic le plus utilisé de tous les temps sur Twitter au Canada.

Avec 729?065?654 interactions de la part de Canadiens au cours des sept dernières journées Bell Cause pour la cause, l'engagement total de Bell à l'égard de la santé mentale, qui a commencé par un don initial de 50 millions $ en 2010, s'élève maintenant à 86?504?429,05 $. Bell prévoit que son engagement atteindra au moins 100 millions $ en 2020.

Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause a soutenu des organismes fournissant des soins et des services de santé mentale dans toutes les régions du Canada. Reposant sur quatre grands piliers d'intervention - la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail - les programmes Bell Cause pour la cause prévoient d'importants dons à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins à l'échelle du Canada, ainsi qu'aux programmes spécialisés suivants : le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause destiné à des organismes de santé mentale communautaire locaux; le Fonds Bell La Patrie gravée sur le coeur à l'intention des militaires actifs, des anciens combattants et de leurs familles; un fonds faisant la promotion de la santé mentale dans les territoires canadiens; et tout récemment, un nouveau fonds consacré à la santé mentale des Autochtones du Manitoba, lancé en même temps que Bell MTS, avec un don au Ma Mawi Wi Chi Itata Centre de Winnipeg.

Selon le plus récent sondage sur la sensibilisation de Bell Cause pour la cause mené par Nielsen en octobre, quatre Canadiens sur cinq sont plus sensibilisés aux questions de santé mentale qu'ils ne l'étaient il y a cinq ans, 70 % estiment que les attitudes à l'égard de la santé mentale se sont améliorées et plus de la moitié croient que les préjugés concernant la maladie mentale ont diminué. Les résultats sont encore plus encourageants chez les jeunes de 18 à 24 ans; 87 % se sont déclarés plus sensibilisés aux questions de santé mentale qu'ils ne l'étaient il y a cinq ans, 76 % considèrent que les attitudes se sont améliorées, et 60 % croient que les préjugés ont diminué.

Cinq façons simples de mettre fin à la stigmatisation liée à la maladie mentale

Ensemble, nous pouvons tous contribuer à mettre fin à la stigmatisation liée à la maladie mentale en utilisant les cinq façons simples mises au point par Heather Stuart, titulaire de la Chaire de recherche Bell sur la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation de l'Université Queen's :

Choisissez les bons mots - Soyez attentif aux mots que vous utilisez pour parler de la maladie mentale.

Renseignez-vous - Apprenez-en plus, sachez-en plus et parlez-en plus. Comprenez les signes.

Soyez gentil - Des petits gestes de bonté peuvent faire beaucoup pour changer les choses.

Écoutez et demandez - Parfois, il vaut mieux privilégier l'écoute.

Parlez-en - Amorcez un dialogue, rompez le silence.

Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

