Le Fonds de solidarité FTQ affiche un rendement de 8,9 % pour les 12 derniers mois

Investissements de 526 M$ dans l'économie

du Québec au cours des six premiers mois de l'exercice

Faits saillants :

rendement 12 mois à l'actionnaire de 8,9 %;

rendement 6 mois à l'actionnaire de 3,8 %;

valeur de l'action à 39,32 $ (une augmentation de 1,44 $ par rapport à celle en vigueur depuis juillet 2017 et 3,21 $ par rapport à celle de janvier 2017);

résultat global de 506 M$ (profits) pour le semestre;

actif net en hausse atteignant 13,7 G$.

MONTRÉAL, le 5 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Pour les 6 premiers mois de l'exercice 2017-2018, le Fonds de solidarité FTQ affiche un résultat global (profits) de 506 millions de dollars au bénéfice de ses quelque 645 000 épargnants. La valeur de l'action atteint maintenant 39,32 $, représentant un rendement à l'actionnaire de 3,8 % pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2017, et un rendement 12 mois de 8,9 %. L'actif net augmente à 13,7 milliards de dollars.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt) sont de 8,9 % pour 1 an, 7,8 % pour 3 ans, 7,6 % pour 5 ans et 4,5 % pour 10 ans.

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2017, le Fonds a investi 526 millions de dollars en capital de développement auprès d'entreprises à impact économique québécois.

Citation

« Fidèle à sa mission, le Fonds de solidarité FTQ a poursuivi le déploiement de sa planification stratégique. C'est ainsi que nous avons investi, au cours du semestre, 526 millions de dollars, comparativement à 287 millions pour la même période l'année précédente. L'appui accru aux secteurs clés de notre économie s'est traduit notamment par un engagement de 50 millions dans Héroux-Devtek pour l'acquisition de la société espagnole CESA. Le Fonds a également supporté la croissance de LeddarTech, concepteur et manufacturier de systèmes de détection d'objets basé à Québec, avec un investissement de 3,9 millions. Un investissement de 9,4 millions dans Clementia Pharmaceutiques témoigne aussi de notre engagement continu au secteur québécois des sciences de la vie. Nous avons également continué d'appuyer les secteurs traditionnels, comme lors de notre investissement de 55 millions dans Groupe Vision New Look pour l'acquisition d'Iris. »

Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ

Plusieurs moyens de contribuer au Fonds de solidarité FTQ

Les Québécoises et les Québécois peuvent contribuer au Fonds de plusieurs manières et ainsi bénéficier des crédits d'impôt supplémentaires pour fonds de travailleurs de 30 %, plus particulièrement par le biais :

du réseau des responsables locaux en milieu de travail et des points de services pour les guider dans le processus d'adhésion et de transactions;

du www.fondsftq.com, où, en un seul clic, ils peuvent choisir leur mode de souscription et de paiement, de même qu'accéder à leur compte pour faire leurs transactions en ligne; ou

du Service à l'épargnant en téléphonant au 1 800 567-FONDS (3663).

Émission des actions pour 2017-2018

Comme cela a été le cas à quelques occasions et tel qu'il est indiqué dans son prospectus simplifié publié en juillet dernier, le Fonds peut annoncer une limitation dans l'émission de ses actions. En fonction de ses objectifs de levée de fonds pour l'exercice en cours, le Fonds annoncera un arrêt d'émission d'actions dans les prochaines semaines, par voie de communiqué. Cet arrêt ne touchera cependant que les épargnants qui contribuent de façon dite « forfaitaire », soit par montant unique. Les épargnants qui souscrivent par retenue sur le salaire ou prélèvement bancaire automatique ne sont pas touchés par cet arrêt.

Par ailleurs, de façon à rendre les actions du Fonds de solidarité FTQ accessibles au plus grand nombre d'épargnants, le Fonds rappelle qu'il avait annoncé une limite personnelle pour le montant total des souscriptions d'actions à 12 500 $ par actionnaire annuellement, à partir du 1er janvier 2018.

Toute l'information concernant les critères de rachat et l'émission des actions est disponible dans le Prospectus simplifié (34e édition).

Veuillez lire le prospectus avant d'acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

