HSE?AG présente son TubeSealer modulaire et automatisé pour qPCR

January 5, 2018

Une nouvelle technologie basée sur les billes s'intègre dans n'importe quel flux de travaux et réduit les risques de contamination

HSE?AG, leader des technologies d'automatisation de laboratoire, a annoncé aujourd'hui la sortie du TubeSealer, module intégrable qui scelle automatiquement, de façon fiable et en sécurité des tubes et des plaques servant à la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) quantitative (qPCR).

L'appareil peut facilement s'intégrer dans n'importe quel flux de travaux de qPCR en maximisant la fiabilité du scellement, en minimisant le risque de contamination croisée et en assurant une étanchéité souple à des tubes individuels ou à des plaques entières.

« Le nouveau TubeSealer présente la plus grande sécurité de procédé pour la qPCR automatisée, » a commenté Konstantin Lutze, directeur technique de HSE?AG. « Cette innovation peut s'adapter à une diversité de formats de tubes et elle offre de nombreux avantages par rapport aux approches traditionnelles du scellement à la main ou par bande. »

Le TubeSealer ferme un tube pour PCR en faisant appel à une bille sphérique. Depuis un réservoir de billes, celles-ci sont appliquées avec précaution et poussées avec force dans l'ouverture du tube par le mouvement contrôlé d'un piston. Un capteur optique intégré réalise ensuite une vérification de charge sur tous les tubes fermés. Les billes peuvent facilement être introduites dans le système sur lequel il suffit d'attacher un nouveau réservoir.

Le TubeSealer peut également servir d'unité isolée dans un flux de travaux manuels. La version intégrée peut s'adapter sur tout type d'interface de données dont CAN, USB et même par connexion sans fil. Le protocole de communications est conforme à la Standardisation pour automatisation en laboratoire (SiLA, Standardization in Lab Automation) et peut s'intégrer sans heurts dans des flux de travaux complexes.

À propos de HSE?AG

Hombrechtikon Systems Engineering AG (HSE?AG) est depuis 20 ans à l'avant-garde de l'automatisation en laboratoire. Forts de cette expérience ayant fait ses preuves, nous sommes engagés dans la mise au point de systèmes automatisés permettant à la science et à la technologie d'évoluer et d'accélérer votre prochaine découverte. Une condition préalable pour ceci est le développement de systèmes intégrés qui soit centré sur les applications. HSE?AG personnalise des innovations en fonction de besoins spécifiques de clients et fournit une assistance à l'interface d'ingénierie de systèmes et d'applications in vitro. Les résultats que HSE?AG a obtenus dans des applications et des technologies comme le séquençage de nouvelle génération, la PCR, l'électrophorèse capillaire, la manutention de liquides et la préparation d'échantillons permet à la société d'aborder avec succès les complexités diverses de l'automatisation des flux de travaux.

Contact :

Konstantin Lutze, directeur technique

courriel : konstantin.lutze@hseag.com

mobile : +41-79-204-54-55

