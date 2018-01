Napster & Voxtok associent leurs forces et créent une expérience musicale unique sur TV







Napster - fournisseur d'un service de streaming mondial et de solutions musicales - et Voxtok - qui a récemment rejoint le groupe Netgem comme division Audio dédiée aux divertissements musicaux innovants pour les industries TV et audio - mettent en commun leurs compétences et complémentarités en proposant une expérience musicale unique, basée sur de multiples sources et services contextualisés.

Par ce partenariat mondial avec Napster, Voxtok continue d'innover et de renforcer ses deux produits phares : Voxtok Music et SoundBox.

Voxtok Music enrichit l'expérience musicale de l'utilisateur en lui donnant accès à toutes les sources musicales (telles que le streaming, la lecture de fichiers audio, les radios et PODcasts), rassemblant également le contenu associé tel que news, vidéo clips, concerts live et tickets de concerts. Ecouter de la musique constitue alors une toute autre expérience.

SoundBox est une barre de son "intelligente" (Smart), un nouveau produit qui associe TV, vidéo, services de musique et contenu associé, en incluant l'accès aux disques vinyles.

Parfaitement intégrée avec Voxtok Music, cette barre de son multi-room compacte supporte des services TV et Video avancés, via une connectivité sans fil complète, des applications multi-écran et le support du contrôle par la voix Alexa. SoundBox est également capable de reconnaitre un vinyl que vous êtes en train d'écouter, affichant du contenu additionnel ainsi que des services complémentaires associés à cet album ou artiste.

Napster vient ajouter son catalogue complet de plus de 40M de titres et l'ensemble de ses métadonnées à l'environnement Voxtok, pour une expérience enrichie et une intégration fine de l'ensemble des fonctionnalités de Voxtok Music.

Tous les services et contenus sont "contextualisés", ce qui signifie qu'ils sont liés entre eux suivant un lien pertinent relatif à l'artiste, l'album, quelles que soient les sources.

"Nous sommes heureux de travailler avec Voxtok afin de proposer une meilleure expérience utilisateur avec une intégration de services de musiques dans un dispositif audio, unique et simple d'utilisation. L'engagement de Napster de contribuer à des solutions innovantes de musique pour des partenaires est clairement démontrée par cette nouvelle collaboration", dit Bill Patrizio, CEO de Napster.

"Nous sommes fiers de collaborer avec Napster et de partager la même ambition : rendre les services musicaux meilleurs, plus accessibles et plus performants. Nous sommes heureux de partager un aperçu de cette solution durant le CES, auprès de nos partenaires et clients.", commente Joël Reboul, Directeur Général et co-fondateur de Voxtok.

Voxtok Music est disponible pour TV, décodeurs TV, terminaux mobiles (smartphones et tablettes). Un soin particulier a été apporté à sa disponibilité dans des environnements TV, qu'ils soient OTT ou à destination des opérateurs, rendant la solution flexible et capable de s'insérer dans des offres mixtes, TV, video et musique.

SoundBox intègre des technologies complexes et avancées qui rivalisent avec les Set-Top-Boxes les plus modernes, tout en offrant un large choix de connectivité dans un dispositif audio de faible encombrement. La société a commencé à déployer quelques SoundBox au travers de sa société mère, Netgem.

"Powered by Napster" permet de renforcer votre marque par le streaming musical, comme jamais auparavant, en offrant l'accès à une plateforme robuste, des API ouvertes, l'expertise utilisateur étendue et le support d'un partenaire fiable à destination d'un écosystème musical nouveau ou existant.

A propos de Voxtok

Division Audio du groupe Netgem, nous sommes motivés par l'amour pour la musique, notre ambition de créer des expériences centrées sur l'utilisateur et notre passion pour les meilleurs objets qui jouent de la musique. Voxtok développe Voxtok Music, son service de musique innovant, et SoundBox, une barre de son intelligente, nouveau segment dans les écosystèmes TV et audio. La société a reçu un CES Award Honoree en 2015 dans le segment "High Performance Home Audio Video".

Voxtok est une filiale entièrement détenue par le groupe Netgem, coté sur NYSE Euronext Paris, Compartment C (ISIN: FR0004154060, Reuters: ETGM.PA, Bloomberg: NTG FP).

Pour découvrir SoundBox: http://www.discoversoundbox.com

http://www.voxtok.com - press@voxtok.com

A propos de Napster

Le service de streaming musical de Napster donne à ses membres un accès sans publicité à des millions de titres. Qu'ils écoutent sur leur téléphone, à la maison, au travail ou dans la voiture, Napster va où qu'ils aillent. Notre équipe d'éditeurs experts créent une expérience musicale structurée simple d'accès pour ses membres à l'international, qui peuvent alors profiter de contenus originaux qui incluent vidéos, playlists, critiques et stations radios, tout le temps et n'importe où.

napster.com

business.napster.com

