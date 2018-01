Une enquête menée dans l'industrie par Oil & Gas IQ dévoile que 43 % des experts en STO estiment que la dérive des objectifs est leur plus grande source de dépassements des STO







Les perspectives économiques pour 2018 semblent instables. De ce fait, le rôle que la stratégie des STO (Shutdowns and Turnarounds, soit temps d'arrêt et de maintenance) joue dans la protection des faibles marges pour les actifs nationaux et étrangers continue d'augmenter.

En prévision du 15e Sommet annuel sur les temps d'arrêt et de maintenance (Shutdowns and Turnarounds Summit), Oil & Gas IQ a interrogé plus de 2 000 membres de la communauté STO afin de mieux comprendre comment le secteur continue d'évoluer dans des conditions de marché difficiles, et aussi afin de mieux cerner les nouvelles opportunités et tendances pour les années à venir.

Cette enquête a révélé que la stratégie des STO s'efforce de plus en plus d'allonger la période qui s'écoule entre les arrêts ou de conseiller de courtes périodes de maintenance ciblées. Les gestionnaires des STO qualifiés ont aussi tendance à devenir des perles rares ; le transfert et le partage des connaissances adéquates et de l'expérience sont donc essentiels pour assurer une excellente exploitation sur le long terme.

Les personnes interrogées ont également souligné que les innovations technologiques offrent des opportunités à valeur ajoutée dans le processus de planification et de mise en oeuvre, car la transformation numérique et l'automatisation sont désormais des facteurs à prendre totalement en compte pendant les STO.

Cette recherche exclusive a été collationnée dans une infographie gratuite intitulée « Delivering Effective Shutdowns in a Challenging Environment » (Fournir des arrêts efficaces dans un environnement difficile) que vous pouvez télécharger gracieusement sur : http://bit.ly/STO2018survey

Ces réponses constitueront la base des discussions lors du 15e Sommet annuel sur les temps d'arrêt et de maintenance (les 12 et 13 février 2018, à Amsterdam). Les hauts responsables en matière de STO dans les industries pétrolières et gazières, nucléaires, éoliennes, métallurgiques, charbonnières et pétrochimiques, notamment MOL, Wintershall Norge, Lukoil, GUPCO-BP JV et TWPL, débattront des outils et des stratégies dont les entreprises et les organisations ont besoin pour améliorer, affiner et réorienter leur stratégie TAR (temps de maintenance) afin de garantir une exploitation efficace dans cet environnement difficile.

La presse est invitée à assister à cet important forum de l'industrie.

Pour obtenir de plus amples informations ou réserver votre place, veuillez visiter http://bit.ly/2E3SY5T

Contact avec les médias : Nishkala Thiru, +44(0)207-368-9300, Nishkala.Thiru@iqpc.co.uk

