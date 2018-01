Lancement du projecteur UHD 4K primé de LG au CES 2018







TORONTO, le 4 janv. 2018 /CNW/ - LG Electronics (LG) est déterminée à renforcer sa position sur le marché des projecteurs domestiques UHD 4K avec le modèle HU80K, son premier projecteur UHD 4K1 et gagnant du prix Best of Innovation du CES pour sa qualité d'image supérieure et sa capacité à recréer l'atmosphère d'un cinéma maison dans un format compact et épuré. Forte du succès qu'elle connaît dans le segment des projecteurs à DEL, LG souhaite également prendre les rênes du segment des projecteurs 4K, dont le marché mondial est sans doute appelé à croître rapidement.

Par le passé, les projecteurs prenant en charge la technologie vidéo 4K avaient tendance à être lourds, inabordables et complexes. Les ingénieurs et les concepteurs de LG ont donc entrepris de réduire la taille du projecteur UHD 4K sans compromettre la qualité d'image et ont créé un appareil haut de gamme dont la taille est deux fois plus petite que celle des projecteurs 4K concurrents et dont le prix demeure abordable. Le projecteur UHD 4K de LG promet d'offrir une expérience cinématographique remarquable grâce à sa superbe qualité d'image 4K et à son format pratique. Les consommateurs pourront ainsi recréer l'environnement d'un cinéma dans n'importe quelle pièce de la maison, en tout temps.

Comme la disponibilité des formats vidéo et du contenu vidéo de haute qualité n'a jamais été aussi grande, les consommateurs sauront tirer profit d'un appareil polyvalent pouvant afficher du contenu diffusé en continu. Le projecteur UHD 4K de LG peut projeter un écran de 150 po à une incroyable luminosité de 2 500 lumens, ce qui en fait le projecteur le plus lumineux de LG. Le projecteur UHD 4K de LG prend également en charge le contenu HDR (HDR10) pour faire vivre aux consommateurs une expérience cinématographique époustouflante à la maison.

Le format pratique et la conception verticale unique du projecteur sont attribuables à son moteur allongé sans miroir qui permet au projecteur de projeter des images parfaites, qu'il soit placé sur le sol, fixé au mur ou suspendu au plafond. Grâce à sa poignée de transport pratique et à la fonctionnalité d'enroulement automatique du câble, les consommateurs ne seront peut-être pas portés à fixer le projecteur UHD 4K de LG, car celui-ci s'agence bien à n'importe quelle pièce et convient à toute occasion. Le réflecteur peut servir de couvre-lentille pour protéger la lentille du projecteur de la poussière et des rayures lorsqu'il n'est pas utilisé. Ses deux puissants haut-parleurs de 7 W diffusent un son clair et plongent le consommateur dans une ambiance sonore digne d'une salle de cinéma, sans l'obliger à brancher des haut-parleurs externes ou une barre de son.

Les propriétaires d'un projecteur UHD 4K de LG ne manqueront jamais de contenu à visionner, notamment grâce à l'interface de téléviseur intelligent webOS 3.5 qui peut accéder aux services de diffusion en continu en ligne les plus populaires offrant du contenu 4K. Ils pourront également tirer profit des différentes options de connectivité standard offertes, comme des ports USB, Ethernet et HDMI ainsi qu'une capacité de connexion à des périphériques externes sans fil, comme un clavier et une souris.

« Nous sommes heureux de présenter des produits de haute qualité aux visiteurs du CES 2018, y compris notre premier projecteur UHD 4K, dont la résolution est la plus élevée que nous ayons offerte dans un format aussi compact, » confie Chang Ik-hwan, chef de la division informatique de LG. « Le projecteur UHD 4K de LG jouera un rôle déterminant dans la façon dont les consommateurs perçoivent le visionnement de contenu 4K dans n'importe quelle pièce de la maison, partout où il y a un public. »

LG présentera également la plus récente version de son projecteur portable MiniBeam (modèle PF50K), également doté de l'interface webOS 3.5 et d'une résolution pleine HD. Dans le cadre du CES qui se déroulera à Las Vegas du 9 au 12 janvier prochain, les visiteurs auront l'occasion d'essayer la gamme complète des projecteurs 2018 de LG au kiosque de LG.

1 Traitement vidéo de résolution UHD 4K avec plus de 8 millions de pixels discrets par XPR (Expanded Pixel Resolution).

