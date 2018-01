Les solutions de calcul haute performance (HPC) de Huawei accélèrent la conception de la voiture de rêve







- La route vers la transformation numérique de la conception automobile

SHENZHEN, Chine, 5 janvier 2018 /PRNewswire/ -- L'industrie automobile se développe rapidement, la concurrence est chaque jour plus acharnée, et de nouveaux produits sont lancés à un rythme de plus en plus soutenu, ce qui présente de plus en plus d'exigences en termes de conception automobile. Ces exigences croissantes en matière de conception automobile représentent un défi pour l'infrastructure TIC existante de l'industrie automobile, l'IAO et les autres applications assistées par ordinateur, favorisant la rapide transformation numérique du secteur.

Évolution de la conception des voitures de rêve

Les concepteurs automobiles comme les conducteurs rêvent de connaître dès aujourd'hui la voiture de rêve de demain. En accélérant la vitesse de l'innovation, les outils de CAO (conception assistée par ordinateur) et d'IAO (ingénierie assistée par ordinateur) nous rapprochent un peu plus vite de ces rêves en faisant rapidement évoluer les approches de conception de l'industrie automobile. Les concepteurs ont déplacé les plans de leurs voitures idéales du papier à l'écran, utilisant des modèles de simulation au lieu de modèles physiques. Dans l'optique de faire de ces automobiles de rêve une réalité, ces transformations numériques réduisent considérablement les cycles de conception ainsi que les coûts.

Les statistiques montrent que l'IAO a réduit le cycle de développement moyen d'un nouveau modèle de près de 50 pour cent, diminué la proportion des frais de développement d'un nouveau modèle par rapport aux coûts de développement totaux de 80 à 90 pour cent à à peine 8 à 12 pour cent, et réduit plus encore les coûts de fabrication et de test des prototypes de près de 50 pour cent.

Défis de l'accélération de la conception pour l'infrastructure TIC

Aujourd'hui, les outils de CAO aident à produire le rendu de l'apparence extérieure d'une voiture, tandis que les capacités d'IAO améliorent les performances des automobiles en créant des véhicules plus sûrs et plus confortables. Cependant, l'augmentation de la modélisation d'applications de simulation pour l'IAO a un énorme impact sur les plateformes de calcul et de stockage. Par exemple, les grands constructeurs automobiles peuvent effectuer des dizaines de milliers de tests de collision chaque année, qui sont essentiellement simulés par des logiciels, avec seulement quelques centaines de tests effectués sur des prototypes physiques. La simulation à elle seule génère des douzaines, voire des centaines d'exaoctets (Eo, soit un milliard de gigaoctets) de données chaque année. Même si seules les données essentielles sont sélectionnées par filtrage des données, les résultats produisent tout de même de grandes quantités de données qui se chiffrent en centaines de téraoctets.

Favoriser la transformation numérique de l'industrie automobile allemande

Grâce à ses excellentes équipes de conception et de recherche et développement (R&D), l'industrie automobile allemande est renommée dans le domaine de la conception automobile et compte les premiers constructeurs automobiles à implémenter la CAO et l'IAO pour la conception et la simulation de véhicules.

Afin d'utiliser les toutes dernières technologies pour visualiser les exigences diverses des clients en matière d'apparence et de performances du véhicule, de lancer leurs voitures de rêve plus rapidement que leurs concurrents et de remédier aux limitations de l'infrastructure TIC en matière d'évolutivité pour des calculs de simulation d'IAO de plus en plus lourds, les entreprises automobiles allemandes sont en passe d'accélérer leur transformation numérique.

Huawei sert les trois plus grandes entreprises automobiles du Fortune 500 en Allemagne en leur offrant une solution de calcul haute performance (HPC) personnalisée basée sur des plateformes de calcul haute densité. Cette solution HPC offre une plateforme d'infrastructure TIC efficace, stable et ouverte pour permettre aux équipes de R&D du secteur automobile d'améliorer leur productivité et d'écourter le cycle de conception. Par ailleurs, cette plateforme permet aux constructeurs automobiles d'économiser de l'énergie et de l'espace physique, simplifiant l'exploitation et l'entretien et réduisant considérablement les coûts globaux.

Cette solution offre un large éventail de services professionnels, notamment en matière de consultation et de planification, de construction et de déploiement, de migration et d'intégration, de développement personnalisé et de reprise d'activité après sinistre.

Écosystème automobile ouvert et durable

À l'OpenLab de Munich, Huawei collabore également avec des éditeurs de logiciels indépendants (ELI) de l'écosystème automobile pour créer une plateforme ouverte qui combine l'IAO et l'HPC, et pour développer conjointement des solutions de simulation automobile sur le cloud pour les équipes de R&D. Cette plateforme offre des services d'optimisation et de recommandation professionnels en personnalisant les paramètres et les modèles d'application.

Dans un futur proche, l'intelligence artificielle (IA) sera intégrée à la conception de la voiture de rêve, apportant des moyens automatisés de création intelligente. La simulation et le test d'automobiles passeront dans le domaine de la réalité virtuelle (VR), rendant le processus encore plus réaliste. Tous ces efforts permettront de concrétiser la voiture du futur plus rapidement, et sous des formes qui restent encore à imaginer.

À ce jour, 197 entreprises du Fortune Global 500 et 45 des 100 premières entreprises ont choisi Huawei comme partenaire pour leur transformation numérique. Pour en savoir plus sur la façon dont Huawei aide les entreprises à effectuer leur transformation numérique, rendez-vous sur :

