Segway-Ninebot sera présent sur le salon CES 2018, avec ses produits de technologie futuriste







BEIJING, le 4 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Le CES 2018 sera inauguré le 9 janvier à Las Vegas, dans l'État du Nevada, aux États-Unis. Segway-Ninebot, une entreprise leader à l'échelle mondiale dans les domaines du transport intelligent sur de courtes distances et la robotique de service, sera de nouveau présente avec un certain nombre de produits issus de sa technologie futuriste.

Au cours de ce CES, la série de robots Segway Loomo, une marque appartenant à Segway-Ninebot, sera révélée aux médias et au public. Segway-Ninebot présentera également les nouveaux membres parmi les robots de la famille Segway Loomo, qui s'adressent aux consommateurs. Au cours de l'exposition, les robots de la série Segway Loomo effectueront des démonstrations sur place et mèneront une expérience interactive personne-machine avec le public.

Dans le même temps, Segway-Ninebot exposera également un certain nombre de ses produits de transport intelligents, notamment les Segway i2, Segway x2, Segway miniLITE, Segway miniPLUS, Ninebot miniPRO, Ninebot One S1, Ninebot One Z, Ninebot E +, Ninebot KickScooter, City Go, etc.

De plus, pour la première fois et grâce à la technologie fondamentale de Segway, la marque 90Fun travaillera aux côtés de Segway pour lancer la valise intelligente autoéquilibrante qui peut suivre l'utilisateur. Intégrant parfaitement la conception remarquable du produit et l'innovation liée à une technologie intelligente, cette valise montre à la perfection certaines technologies du futur et va entièrement révolutionner l'idée que l'on se fait d'une valise.

Le CES, en tant que plus grand salon de l'électronique grand public au monde, est devenu une vitrine pour les entreprises mondiales qui souhaitent exposer leurs produits et leurs technologies. L'aspect « blockbuster » de Segway-Ninebot mettra en valeur l'extraordinaire force de la technologie innovante venue de Chine, en attirant l'attention sur la marque chinoise de haute qualité.

