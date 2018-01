Un employé de Hikvision USA Inc. a reçu une bourse RISE de la SIA







Le lauréat de chez Hikvision, l'un des 10 jeunes professionnels à décrocher la bourse, poursuivra ses études en cybersécurité

CITY OF INDUSTRY, Californie, le 4 janvier 2018 /CNW/ -- Hikvision USA Inc., important fournisseur d'intelligence artificielle, d'apprentissage par machine, de robotique et d'autres technologies émergentes, le plus grand fabricant mondial de produits et de solutions de vidéosurveillance, a annoncé qu'un employé de Hikvision, Matthew Elder, a reçu une bourse d'études RISE de la Security Industry Association (SIA).

Lancé par la SIA en 2016 pour favoriser le développement de carrière des jeunes professionnels de la sécurité, le groupe SIA RISE est ouvert aux professionnels de moins de 40 ans, ou comptant moins de deux ans d'ancienneté dans le secteur de la sécurité, et employés d'une société membre de la SIA.

Matthew Elder, associé aux ventes chez Hikvision West Florida, est l'un des 10 jeunes professionnels de la sécurité à recevoir une bourse de 3 000 $ pour perfectionner leurs acquis dans les domaines du marketing et de la vente, des technologies de l'information, de la gestion de projet ou de l'ingénierie de la sécurité et de la gestion des risques.

« La bourse me permettra de suivre plusieurs cours, notamment le programme professionnel Microsoft en science des données et les éléments essentiels de la cybersécurité de l'Université de Washington », a déclaré Elder. « Je crois que les données et la compréhension de celles-ci constituent la clé de la croissance tant dans la vie que dans les affaires. J'espère aussi pouvoir approfondir mes connaissances en cybersécurité et étoffer mon diplôme en TI. »

« Les candidats aux bourses d'études, des professionnels de la prochaine génération, m'ont beaucoup inspiré », a déclaré Don Erickson, directeur général de la SIA, en annonçant les bourses RISE attribuées par de la SIA, expliquant qu'ils « ont fait preuve d'ambition et de créativité en posant leur candidature et sont des atouts certains pour leur entreprise. La SIA espère pouvoir continuer à soutenir la carrière de ces lauréats et d'autres jeunes professionnels de l'industrie de la sécurité pour de nombreuses années à venir. »

« En tant que société membre de la SIA, Hikvision se réjouit des programmes précieux que propose la SIA aux jeunes professionnels, grâce à son programme RISE, ainsi que des divers autres programmes SIA qui valorisent notre industrie », a déclaré Alex Asnovich, chef du marketing, Amérique du Nord, chez Hikvision.

À propos de Hikvision

Hikvision, important fournisseur d'intelligence artificielle, d'apprentissage par machine, de robotique et d'autres technologies émergentes, est le plus grand fabricant mondial de systèmes de vidéosurveillance. Disposant d'une équipe de recherche et développement, une grande équipe hautement qualifiée, Hikvision fabrique une gamme complète de produits et de solutions destinés à un large éventail de marchés verticaux. Au-delà de la sécurité, les produits Hikvision apportent aux utilisateurs finaux d'importantes données et capacités de veille stratégique qui peuvent contribuer à amplifier la réussite commerciale et à rendre les opérations plus efficaces. Très attachée à la qualité et à la sécurité optimales de ses produits, Hikvision incite ses partenaires à profiter des nombreuses ressources en cybersécurité qu'elle met à leur disposition, y compris le Centre de sécurité Hikvision.

