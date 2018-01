Une nouvelle station d'embarcations de sauvetage côtier vient renforcer la capacité de recherche et sauvetage maritime de l'Arctique







OTTAWA, le 4 janv. 2018 /CNW/ - La Garde côtière canadienne joue un rôle vital pour assurer la sécurité des navigateurs et du milieu marin. Le Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars comprend des mesures pour améliorer la sécurité maritime et protéger le milieu marin et les collectivités côtières du Canada.



Dans le cadre de ce nouveau plan, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui la création d'une station d'embarcations de sauvetage côtier à Rankin Inlet, au Nunavut, qui fournira des capacités saisonnières de recherche et sauvetage dans cette région. L'établissement de cette nouvelle station est un pas en avant vers l'établissement de solides relations de travail avec les collectivités nordiques, et constitue un indicateur important de la façon dont les services de la Garde côtière seront fournis dans l'Arctique.

Le fonctionnement de la station sera assuré par des étudiants autochtones des collectivités arctiques, au départ sous la direction d'un officier d'expérience de la Garde côtière jusqu'à ce que les équipes aient assez d'expérience pour travailler sans superviseur. Les membres d'équipage suivront une formation initiale en Ontario, avec leurs homologues travaillant dans les stations plus au sud. Cette formation initiale visera à prendre connaissance du système national de recherche et sauvetage du Canada, des circuits de ratissage, de la manoeuvre des embarcations, et du secourisme en mer ainsi que de la communication par radio.

En octobre, des membres de la Garde côtière étaient au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavik (nord du Québec) afin de renseigner les membres des collectivités et les candidats intéressés sur les exigences de l'emploi et pour encourager les candidats admissibles à postuler.

Les gouvernements locaux et leaders communautaires ont émis des commentaires sur le choix de Rankin Inlet comme lieu de la station, et le gouvernement du Canada continuera de faire participer ses partenaires et les parties intéressées tout au long de la mise en oeuvre des plans de construction de la station permanente.

Citation

« Notre gouvernement est fier de l'amélioration de la capacité locale que le Plan de protection des océans historique apportera aux collectivités d'un océan à l'autre. La station d'embarcations de sauvetage côtier à Rankin Inlet nous permet d'être mieux préparés et équipés pour gérer les urgences dans l'Arctique. Grâce à cette nouvelle station, et aux jeunes de la collectivité locale qui assureront son fonctionnement, nous offrons une base solide pour l'élargissement des capacités d'intervention locale de recherche et sauvetage en milieu maritime dans l'Arctique. »

L'honorable Dominic LeBlanc, , C. P., c. r., député, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Une station intérimaire d'embarcations devrait être complètement opérationnelle à Rankin Inlet pour l'été 2018.

pour l'été 2018. La nouvelle station de Rankin Inlet améliorera les capacités de recherche et sauvetage dans le secteur et réduira les délais d'intervention.

améliorera les capacités de recherche et sauvetage dans le secteur et réduira les délais d'intervention. Il s'agira de la 26 e station d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne dans tout le Canada et la première en Arctique.

station d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne dans tout le et la première en Arctique. Dans les régions où ils assurent le service, les équipages d'embarcations de sauvetage côtier sont souvent les premiers à intervenir aux appels de détresse de navigateurs ou des personnes qui en ont besoin. Les équipages de ces embarcationséduquent également le public sur la sécurité nautique.

Produit connexe

Communiqué de presse version Inuktitut : Une nouvelle station d'embarcations de sauvetage côtier vient renforcer la capacité de recherche et sauvetage maritime de l'Arctique

Liens connexes

