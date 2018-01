Appel d'offres de stages et de formation dans le domaine du numérique pour les diplômés de niveau postsecondaire







Le 31 janvier 2018 est la date limite pour soumettre une proposition au titre du Programme de compétences numériques pour les jeunes

OTTAWA, le 4 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada offre des possibilités de stages au moyen du Programme de compétences numériques pour les jeunes. Il s'agit d'un programme destiné aux récents diplômés de niveau postsecondaire qui vise à les aider à améliorer leurs compétences numériques et à être ainsi prêts à occuper les emplois de demain.

Grâce au programme, il est plus facile pour ces récents diplômés de trouver un emploi et d'établir des liens avec des employeurs potentiels. Ce programme leur offre aussi l'occasion de perfectionner leurs compétences, ce qui leur permettra de mieux répondre aux exigences du marché du travail.

C'est pourquoi le gouvernement invite des organisations à lui présenter une proposition en vue d'offrir le Programme de compétences numériques pour les jeunes. La date limite pour présenter une proposition est le 31 janvier 2018.

Le Programme de compétences numériques pour les jeunes s'inscrit dans la Stratégie emploi jeunesse, qui permet aux jeunes Canadiens d'acquérir les outils et l'expérience dont ils ont besoin pour poursuivre une carrière fructueuse.

Ce programme fait partie d'un ensemble de programmes portant sur les compétences numériques mis en place par le gouvernement du Canada afin de combler le fossé numérique en offrant aux Canadiens un meilleur accès aux technologies numériques, tout en leur permettant de développer les compétences nécessaires pour les utiliser.

Le programme se marie bien au Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Citations

« L'innovation change peu à peu la façon de travailler des Canadiens, et ils doivent pouvoir suivre le rythme des changements. Pour ce faire, nous devons nous assurer qu'ils possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour réussir sur le marché du travail. Le Programme de compétences numériques pour les jeunes aidera de récents diplômés à acquérir l'importante expérience de travail dont ils ont besoin pour occuper les emplois bien rémunérés d'aujourd'hui et de demain. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Les organisations suivantes peuvent soumettre une demande de financement : les organismes à but lucratif et sans but lucratif, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales ainsi que leurs organismes, les gouvernements autochtones, les conseils de bande ou autres groupes sans but lucratif représentant des Autochtones ainsi que les sociétés d'État provinciales et territoriales.

Au titre du Programme de compétences numériques pour les jeunes, les propositions d'initiatives qui seront évaluées sont celles qui se dérouleront d'ici la fin du Programme, soit d'ici le 31 mars 2020.

Liens connexes

