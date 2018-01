Distribution spéciale confirmée pour le Canso Credit Income Fund (Bourse de Toronto, symbole: PBY.UN)







TORONTO, le 4 janv. 2018 /CNW/ - Fonds Lysander Limitée (« Lysander ») annonce les distribution suivantes confirmées en regard du Canso Credit Income Fund, pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2017 ( « Distributions spéciales »):

Canso Credit Income Fund (Bourse de Toronto, symbole: PBY.UN)

Parts de classe A: 0,045612$/part

Parts de classe F: 0,057860$/part

Les distributions spéciales étaient payables le 31 décembre 2017 aux porteurs de parts inscrits en date du 29 décembre 2017.

Les distributions spéciales ont été payées par l'émission de parts des Fonds, et immédiatement après, le capital émis et en circulation des Fonds a été consolidé de sorte que le nombre de parts émises et en circulation des Fonds n'a pas changé.

Le montant imposable réel de toutes les distributions pour 2017, incluant les caractéristiques fiscales des distributions mensuelles, seront communiqués aux courtiers (via le Service de dépôt et de compensation CDS inc. ou « CDS »), au début de l'année 2018.

Fonds Lysander Limitée (« Lysander ») est le gestionnaire du fonds et fournit les renseignements de distributions à des fins indicatives uniquement. Ces renseignements ne sont pas, ni doivent être interprétés comme des conseils juridiques ou fiscaux, à quelque fin que ce soit.

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des fonds d'investissements. Veuillez prendre connaissance du prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits avéréss, mais plutôt les attentes actuelles de Lysander en regard de rendementsou événements futurs et sont fondés sur les renseignements qui leur sont actuellement disponibles. Certaines hypothèses et facteurs importants ont été utilisés dans la transmission des ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse sont effectués sous réserve de la présente mise en gade. Lysander estime que les attentes indiquées aux énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses raisonnables; cependant Fonds Lysander ne fournit aucune garantie que les résultats ou les événements réels seront réalisés. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats soient considérablement différents des résultats prévus. Le lecteur ne devrait pas se fier indûment sur ces énoncés prospectifs. Par ailleurs, un énoncé prospectif n'est valabe qu'à la date à laquelle il est exprimé. La société Fonds Lysander n'assument aucune obligation de publiquement mettre à jour ou de refléter de nouveaux renseignements ou la survenance de circonstances ou d'événements futurs en regard de ces énoncés, en tout ou en partie, sauf si la réglementation en valeurs mobilière l'exige. Ces énoncés prospectifs sont effectués en date de ce communiqué de presse.

