Honda Canada établit un nouveau record annuel de vente de voitures pour une quatrième année consécutive

MARKHAM, ON, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, Honda Canada Inc. (HCI) a annoncé une hausse de 6 % des ventes annuelles combinées de ses divisions Honda et Acura en 2017, soit un total de 197 251 unités vendues, établissant ainsi un record historique de ventes annuelles pour une quatrième année de suite. La division automobile Honda a établi en 2017 un record de ventes pour une quatrième année consécutive au cours de laquelle 176 951 unités ont trouvé preneur, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année dernière. La division Acura a dépassé les 20 000 unités vendues pour la troisième année consécutive, ce qui représente une stabilité des ventes, comparé à l'année dernière.

« En considérant l'année 2017 qui vient de s'écouler, Honda Canada a de nombreuses raisons de célébrer. Grâce à nos modèles phares, notamment la Civic et le CR-V, construits au Canada et solidement implantés dans leurs catégories respectives, nous sommes bien positionnés pour la poursuite de notre succès et de notre statut de chef de file en ventes de détail au cours de la nouvelle année, a déclaré Jean Marc Leclerc, vice-président principal, Ventes et marketing, Honda Canada Inc. Tandis que nous travaillons à la réalisation de notre vision 2030 à l'échelle mondiale, plus de la moitié de tous les véhicules Honda qui seront lancés au Canada au cours des deux prochaines années seront électriques. Nous démarrons déjà en force avec le récent lancement de Clarity, le premier véhicule électrique hybride rechargeable de Honda au Canada, qui se positionne parfaitement en tant que véhicule sans compromis à carburant de remplacement.

Le VUS de luxe RDX d'Acura a servi l'an dernier d'histoire à succès de la marque, propulsant les ventes jusqu'à dépasser le seuil convoité des 20 000 unités vendues pour la troisième année consécutive, et ce, malgré le fait qu'il était dans sa dernière année de cycle de vie du produit. Représentant la nouvelle conception la plus étendue d'Acura depuis plus de dix ans, le tout nouveau RDX sera lancé plus tard cette année, signalant le début d'une nouvelle ère pour les produits Acura, inspirés des véhicules haute performance élaborés avec précision » a ajouté M. Leclerc.

Faits saillants de 2017 à Honda Canada Inc.

HCI :

Honda Canada a établi en 2017 un record de ventes annuelles pour une quatrième année consécutive avec 197 251 unités vendues, comparativement au record annuel précédent de 186 676 unités vendues en 2016.

En 2017, les ventes annuelles de HCI ont connu une hausse pour une sixième année consécutive.

Honda :

La marque Honda a connu sa meilleure année de toute l'histoire de l'entreprise avec 176 951 unités vendues, dépassant le dernier record annuel de son histoire par plus de 10 000 unités.

La division automobile Honda a enregistré une augmentation de ses ventes annuelles pour une sixième année consécutive.

La Honda Civic est devenue la voiture de tourisme la plus vendue au Canada pour une 20 e année consécutive et a franchi la marque des deux millions d'unités vendues au Canada .

pour une 20 année consécutive et a franchi la marque des deux millions d'unités vendues au . Le CR-V de Honda, dont les ventes ont augmenté pour une huitième année consécutive, a connu sa meilleure année jusqu'à ce jour avec 50 443 unités vendues, passant le cap des 50 000 unités pour la première fois de l'histoire de ce modèle. Le CR-V a également dépassé les 500 000 ventes totales cumulatives au Canada , en 2017.

, en 2017. Le HR-V de Honda a établi son second record consécutif de ventes annuelles avec 14 149 unités vendues.

Le Pilot de Honda a connu une année record avec la vente de 8 905 véhicules, dépassant le record annuel précédent de 8 230 unités vendues, établi en 2015.

Acura :

La marque Acura a enregistré des ventes de plus de 20 000 unités pour une troisième année consécutive.

Le véhicule RDX d'Acura a connu sa meilleure année jusqu'à ce jour avec 8 101 unités vendues, par rapport au record précédent de 8 047 unités vendues en 2016, enregistrant ainsi une augmentation des ventes pour une sixième année consécutive.

Honda

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. La société a construit plus de huit millions de voitures et de camions légers depuis 1986 dans ses deux installations de fabrication, ainsi que des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux installations de fabrication sont extrêmement polyvalentes et construisent actuellement la Civic et le CR-V de Honda. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au pays.

HONDA CANADA INC.

HONDA CANADA INC. 17 déc.

17 déc. VENTES AU DÉTAIL - CUMUL DU MOIS

VENTES AU DÉTAIL - CUMUL ANNUEL

















MODÈLE 2017 2016 Variation

en %

Modèle 2017 2016 Variation

en %

















FIT 333 1 184 -71,9 %

FIT 5 019 8 622 -41,8 % CIVIC 2 095 3 164 -33,8 %

CIVIC 69 030 64 552 6,9 % INSIGHT 0 0 -

INSIGHT 0 1 -100,0 % CR-Z 0 5 -100,0 %

CR-Z 10 40 -75,0 % ACCORD 568 905 -37,2 %

ACCORD 13 504 13 857 -2,5 % CLARITY 27 0 -

CLARITY 27 0 - CROSSTOUR 0 0 -

CROSSTOUR 0 5 -100,0 % HR-V 809 1 240 -34,8 %

HR-V 14 149 12 371 14,4 % CR-V 2 833 2 998 -5,5 %

CR-V 50 443 44 789 12,6 % ODYSSEY 562 579 -2,9 %

ODYSSEY 11 232 12 311 -8,8 % PILOT 635 606 4,8 %

PILOT 8 905 7 279 22,3 % RIDGELINE 238 369 -35,5 %

RIDGELINE 4 632 2 622 76,7 % Division HONDA 8 100 11 050 -26,7 %

Division HONDA 176 951 166 449 6,3 %

















ILX 121 187 -35,3 %

ILX 2 047 2 459 -16,8 % TLX 326 307 6,2 %

TLX 4 205 4 137 1,6 % RLX 9 12 -25,0 %

RLX 59 107 -44,9 % RDX 715 601 19,0 %

RDX 8 101 8 047 0,7 % MDX 435 405 7,4 %

MDX 5 838 5 425 7,6 % ZDX 0 0 -

ZDX 1 2 -50,0 % NSX 0 4 -100,0 %

NSX 49 50 -2,0 % Division ACURA 1 606 1 516 5,9 %

Division ACURA 20 300 20 227 0,4 %

















Honda Canada Inc. 9 706 12 566 -22,8 %

Honda Canada Inc. 197 251 186 676 5,7 %

