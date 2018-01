Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada fera la promotion du commerce et de l'ALENA au congrès annuel de l'American Farm Bureau Federation au Tennessee







NASHVILLE, TN, le 4 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, visitera le Tennessee du 5 au 8 janvier 2018. Il prononcera un discours au congrès annuel de l'American Farm Bureau Federation et participera à des activités de promotion du commerce entre le Canada et les États-Unis.

Le ministre MacAulay assistera au 99e congrès annuel de l'American Farm Bureau Federation et visitera le salon professionnel IDEAg à Nashville (Tennessee). Le congrès de l'American Farm Bureau Federation réunit plus de 5 000 délégués, y compris des producteurs et des représentants du secteur agricole à l'échelon local, étatique et national. L'American Farm Bureau Federation a confirmé que le président Donald J. Trump prononcera également un discours au congrès. Il est le premier président américain en poste à le faire depuis George H.W. Bush en 1992.

« Le partenariat commercial entre le Canada et les États-Unis assure un approvisionnement en aliments de qualité supérieure et soutient des millions d'emplois pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière, a souligné le ministre MacAulay. Depuis l'avènement de l'ALENA, le volume du commerce agricole en Amérique du Nord a quadruplé. Nous continuerons de travailler en collaboration étroite avec les représentants à tous les niveaux aux États-Unis pour faire en sorte que le secteur agricole continue de croître et de prospérer dans nos deux pays. »

Pendant son séjour à Nashville, le ministre MacAulay participera à une table ronde en compagnie de groupes de producteurs et d'entreprises agricoles des États-Unis. En plus d'assister au congrès de l'American Farm Bureau Federation, le ministre tiendra un déjeuner des présidents des State Farm Bureau et rencontrera Zippy Duvall, président de l'American Farm Bureau Federation, Jai Templeton, commissaire à l'agriculture du Tennessee, ainsi que de jeunes agriculteurs et éleveurs des États-Unis. Le ministre MacAulay aura également l'occasion de rencontrer certain de ses homologues d'État qui assisteront à ce congrès.

Le Canada est le principal marché d'exportation des produits agricoles du Tennessee. La valeur des expéditions de cet État vers le Canada s'établit à 226 millions de dollars et comprend notamment des produits de boulangerie, des céréales préparées pour déjeuner, des produits de chocolat et du whisky. Le commerce et l'investissement avec le Canada soutiennent environ 170 300 emplois au Tennessee.

Le ministre MacAulay sera à la disposition des médias pendant sa participation au congrès. Pour obtenir d'autres précisions, veuillez consulter la section des personnes-ressources ci-après.

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada, Halifax

Communiqué envoyé le 4 janvier 2018 à 11:41 et diffusé par :