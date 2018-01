À lire dans Québec Science, en kiosque aujourd'hui : La 25e édition du palmarès annuel des découvertes scientifiques de l'année et un dossier sur la science des souvenirs!







MONTRÉAL, 04 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour une 25e année consécutive, le magazine Québec Science dévoile les découvertes québécoises les plus impressionnantes de la dernière année. Les 10 recherches marquantes de cette année ont été choisies par un jury constitué de journalistes et de chercheurs, parmi 124 travaux publiés en 2017, un record! Le palmarès comporte des découvertes dans des domaines aussi divers que l'archéologie, la médecine, la génétique, l'écologie, la psychoéducation, le génie mécanique, la biologie évolutive, les neurosciences et la microbiologie.



« Depuis un quart de siècle, ce concours nous permet de souligner l'excellence de la recherche menée au Québec. C'est aussi une occasion unique d'expliquer et d'illustrer la beauté et la complexité de la démarche scientifique au grand public », déclare Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef de Québec Science.

En collaboration avec le Canal Savoir, Québec Science invite le public à voter pour « Le prix du public Québec Science découverte de l'année 2017 » en se rendant au www.quebecscience.qc.ca/decouverte2017 d'ici le 14 février prochain.

En couverture du magazine : la science des souvenirs

Comment les souvenirs s'impriment-ils dans le cerveau ? Où sont-ils stockés ? Peut-on les modifier ? Les effacer ? De nouvelles techniques font littéralement la lumière sur ces questions qui tourmentent la science depuis des siècles. La journaliste Marine Corniou propose un dossier complet de 14 pages sur le sujet.

