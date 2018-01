Cogeco Communications inc. annonce la conclusion de l'acquisition de tous les systèmes de câblodistribution de MetroCast par Atlantic Broadband







MONTRÉAL, QUÉBEC et QUINCY, MASSACHUSETTS--(Marketwired - 4 jan. 2018) - Cogeco Communications inc. (TSX:CCA) annonce aujourd'hui que sa filiale Atlantic Broadband a conclu l'acquisition des systèmes de câblodistribution détenus par Harron Communications, L.P. et exploités sous la marque de commerce MetroCast («?MetroCast?»). Atlantic Broadband a contracté une dette garantie de 1,85 milliard $ US au moyen d'une combinaison de financement de prêt à terme B et de crédit renouvelable ainsi que d'un placement en actions de 315 millions $ US de la Caisse de dépôt et placement du Québec («?CDPQ?») pour une participation de 21 % dans la société de portefeuille d'Atlantic Broadband. Ces produits ont servi au financement du prix d'achat de 1,4 milliard $ US et au refinancement de la dette existante d'Atlantic Broadband.

Avec la conclusion de cette transaction, Atlantic Broadband élargira ses activités dans onze États de la côte Est des États-Unis. Sur une base pro forma, l'entreprise résultant de cette transaction comptera 1250 employés et générera plus de 710 millions $ US de revenus combinés.

Pour l'instant, MetroCast maintiendra son nom et sa marque de commerce actuels et continuera d'offrir ses services avancés de vidéo, d'Internet et de téléphonie à sa clientèle résidentielle et commerciale. Dès le printemps 2018, MetroCast commencera à offrir des services sous le nom commercial Atlantic Broadband.

«?Après le grand succès de l'acquisition et de l'intégration du système de MetroCast Connecticut il y a de cela plus de deux ans, nous sommes à même de constater l'importance du potentiel de croissance de la clientèle résidentielle et commerciale dans ce secteur d'activité?», a dit Richard Shea, président et chef de la direction d'Atlantic Broadband. «?L'une des forces fondamentales de MetroCast a toujours été son excellente équipe opérationnelle et de service. Nous sommes heureux d'accueillir tous les employés d'exploitation, y compris les directeurs généraux locaux, dans la famille d'Atlantic Broadband. C'est avec enthousiasme que nous travaillerons ensemble pour lancer des services de télévision, d'Internet et de téléphonie améliorés et novateurs pour les clients résidentiels et commerciaux dans ces marchés?».

«?Cette acquisition établit Atlantic Broadband comme une plateforme stratégique aux É.-U. ayant une zone de couverture diversifiée s'étendant sur la côte Est de la Floride au Maine?», a indiqué Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc., la société mère d'Atlantic Broadband. «?Cette transaction a été une excellente occasion de s'associer avec la CDPQ et nous sommes très heureux de travailler avec elle pour continuer de stimuler la croissance dans ce secteur aux É.-U.?».

À PROPOS D'ATLANTIC BROADBAND

Atlantic Broadband, filiale en propriété exclusive de Cogeco Communications inc. (TSX:CCA), est le 9e câblodistributeur en importance aux États-Unis, en termes de nombre de clients abonnés au service de télévision. La société fournit à ses clients résidentiels et d'affaires des services d'Internet, de vidéo et de téléphonie dans 11 États : Maine, New Hampshire, Connecticut, New York, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie détenusde l'Ouest, Caroline du Sud et Floride. Le siège social d'Atlantic Broadband est situé à Quincy, au Massachusetts. De plus amples renseignements sont disponibles au www.atlanticbb.com.

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, sous le nom d'Atlantic Broadband, dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CCA).

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 286,5 G $ CAD au 30 juin 2017. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

