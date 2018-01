La santé financière des régimes de retraite termine 2017 en atteignant presque des sommets inégalés depuis une décennie







· Le ratio de solvabilité médian d'Aon s'établissait à 99,2 % à la fin du quatrième trimestre de 2017



· La solidité financière des régimes de retraite les place en bonne position pour la gestion des passifs en 2018

TORONTO, 04 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Couronnant une année pendant laquelle la santé financière des régimes de retraite à prestations déterminées canadiens a atteint des niveaux jamais vus depuis plus d'une décennie, la solvabilité des régimes au quatrième trimestre 2017 a maintenu la tendance et a presque atteint le sommet postrécession du troisième trimestre, selon le dernier sondage trimestriel d'Aon portant sur le ratio de solvabilité médian.

Citation :

« D'un point de vue financier, 2017 a été une très bonne année pour les régimes sur lesquels de nombreux Canadiens compteront à leur retraite et les régimes de retraite entament 2018 sur des bases solides, commente Claude Lockhead, associé exécutif et directeur de la pratique Retraite de la région de l'Est chez Aon Hewitt. Avec une solvabilité approchant les 100 %, il semble très clair que les promoteurs de régime envisagent une autre année gérable en termes de capitalisation et que 2018 s'annonce également comme une bonne année pour les règlements, alors qu'un des principaux obstacles au règlement des passifs ? sortie de fonds - est maintenant moins préoccupant. »

« Les marchés et la politique monétaire se sont réunis en 2017 pour veiller à ce que les régimes de retraite canadiens soient au sommet de leur forme depuis des années, a ajouté M. Lockhead. La hausse des taux d'intérêt a réduit les passifs des régimes, mais elle demeure également suffisamment faible pour continuer de soutenir le marché haussier des actions. Personne ne sait combien de temps dureront ces conditions financières favorables, mais la bonne nouvelle pour les caisses de retraite est qu'elles sont bien placées pour atténuer les risques et utiliser des stratégies de diversification pertinentes à l'avenir. »

Quelques chiffres importants :

Le ratio de solvabilité médian d'Aon est demeuré stable au quatrième trimestre de 2017, s'établissant à 99,2 % au 1 er janvier 2018. Cela se compare aux 99,3 % du troisième trimestre de 2017.

janvier 2018. Cela se compare aux 99,3 % du troisième trimestre de 2017. Près d'un régime sur deux (47 %) étaient pleinement capitalisés au 1 er janvier, en baisse comparativement aux 48 % du troisième trimestre.

janvier, en baisse comparativement aux 48 % du troisième trimestre. Les taux obligataires canadiens ont fléchi au cours du trimestre, les rendements à 10 ans du Canada reculant de 9 points de base et les rendements à long terme des obligations canadiennes de 24 points de base. La baisse des rendements a accru le passif des régimes de retraite et nuit à la solvabilité des régimes de retraite au cours du trimestre.

Les actifs des régimes de retraite ont affiché un rendement de 3,1 % au quatrième trimestre 2017; lors du trimestre précédent, le rendement des actifs était à 0,1 %.

Les actions des marchés émergents et des États-Unis ont été les plus performantes parmi les catégories d'actifs au quatrième trimestre, affichant des rendements respectifs de +7,6 % et de +6,8 %. Les indices internationaux MSCI EAEO (4,4 %), mondial MSCI Monde (5,7 %) et les actions canadiennes (4,5 %) ont tous affiché de solides rendements au cours du trimestre.

Dans les titres à revenu fixe canadiens, la baisse des rendements obligataires a soutenu le rendement des obligations au quatrième trimestre 2017. Les obligations à long terme FTSE TMX ont terminé le trimestre en hausse de 5,2 %, tandis que les obligations universelles FTSE TMX ont progressé de 2,0 %.

Les rendements des actifs réels ont également été solides ce trimestre, l'infrastructure mondiale ayant progressé de 1,8 % et l'immobilier mondial de 3,8 %, tous deux en dollars canadiens.

Un graphique accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96987609-4a44-4170-9d2d-0946a41b4ea5

À propos du ratio de solvabilité médian d'Aon



Le ratio de solvabilité médian d'Aon mesure la santé financière d'un régime à prestations déterminées en comparant l'actif total au passif total du régime sur une base de solvabilité selon les différentes législations. Il s'agit là de la représentation la plus exacte et à jour de la situation financière des régimes PD au Canada, car elle s'appuie sur une vaste base de données et reflète les caractéristiques, la politique de placement, les cotisations versées et les mesures d'allégement de chaque régime, telles qu'adoptées par le promoteur. L'analyse des régimes de la base de données tient compte du rendement des indices financiers des diverses catégories d'actif, ainsi que des taux d'intérêt en vigueur, pour évaluer le passif sur base de solvabilité.

FIN



À propos d'Aon

Aon plc (NYSE:AON) est le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé. Nos 50 000 employés de 120 pays génèrent des résultats pour les clients grâce à des données et des analyses exclusives produisant des points de vue permettant de réduire la volatilité et d'améliorer le rendement.

Relations avec les médias

Pour obtenir davantage de renseignements à ce sujet, communiquez avec Alexandre Daudelin (+1.514.982.4910).

Communiqué envoyé le 4 janvier 2018 à 10:33 et diffusé par :