Les Canadiens tireront parti des accords de transport aérien nouveaux et élargis

OTTAWA, le 4 janv. 2018 /CNW/ - Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille ou d'assurer le transport de biens vers les marchés mondiaux, les Canadiens dépendent d'une industrie aéronautique vigoureuse qui offre divers services aériens internationaux. En renforçant ses relations existantes en matière de transport aérien, le Canada permet aux compagnies aériennes d'offrir plus de choix de vols et d'itinéraires, ce qui procure avantages et commodité aux voyageurs et aux entreprises.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui que le Canada a réussi à conclure des accords de transport aérien nouveaux et modifiés avec l'Éthiopie, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Qatar et le Maroc.

Grâce aux modifications apportées à l'accord avec l'Éthiopie, les transporteurs désignés peuvent désormais effectuer jusqu'à cinq vols par semaine (par rapport à trois vols auparavant). Le nouvel accord conclu avec le Cameroun ainsi que les accords modifiés avec l'Afrique du Sud et le Qatar facilitent l'exploitation des services de partage de codes entre le Canada et ces pays. Par l'entremise du partage de codes, un transporteur aérien peut vendre des sièges sur un vol assuré par un autre transporteur, et ce faisant, élargir son réseau ainsi que la gamme des produits offerts. La modification apportée à l'accord avec le Maroc procure une souplesse tant aux propres aéronefs d'une entreprise qu'aux services de partage de codes.

Les compagnies aériennes peuvent utiliser ces nouveaux droits prévus dans ces accords nouveaux et modifiés immédiatement.

Les nouveaux accords ont été conclus et les modifications aux accords existants ont été apportées dans le cadre de la politique Ciel bleu du Canada , qui favorise la concurrence durable à long terme et le développement des services aériens internationaux.





, qui favorise la concurrence durable à long terme et le développement des services aériens internationaux. Conformément à la politique Ciel bleu, le gouvernement du Canada a conclu des accords de transport aérien nouveaux ou élargis visant plus de 100 pays.

« Le gouvernement du Canada cherche à approfondir ses relations en matière de transport aérien avec bon nombre de pays partenaires à l'échelle mondiale. Ces accords seront bénéfiques aux voyageurs et aux expéditeurs, et nous continuerons à offrir aux Canadiens un plus grand nombre de choix de vols de meilleure qualité dans le futur. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Les accords de transport aérien aideront les entreprises canadiennes de toute taille à prendre de l'expansion, à être concurrentielles et à réussir dans les marchés mondiaux. Les accords de transport aérien nouveaux et modifiés avec l'Éthiopie, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Qatar et le Maroc bénéficieront aux entreprises canadiennes en favorisant un flux accru des échanges commerciaux tout en créant des emplois au pays pour la classe moyenne. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre du Commerce international

Renseignements supplémentaires sur la politique Ciel bleu

