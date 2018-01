Powermat présente la nouvelle borne Charging Spot 4.0 dotée de la technologie SmartInductivetm







La plateforme révolutionnaire est compatible avec toutes les normes sans fil, permettant aux clients de recharger facilement encore plus de types d'appareils qu'avant sans perçage nécessaire

Marquant le début d'une nouvelle ère dans le rechargement sans fil, Powermat est ravie de lancer aujourd'hui la Charging Spot 4.0 dotée de la technologie SmartInductive, une nouvelle plateforme révolutionnaire capable de recharger sans fil presque tous les appareils, sur presque toutes les surfaces, sans perçage nécessaire.

Éliminant les obstacles qui ont freiné l'industrie depuis plus de 10 ans, la technologie SmartInductive de Powermat est compatible avec toutes les normes sans fil, y compris Qi, AFA inductive, Apple 7.5W et d'autres capacités de rechargement rapide. Et puisqu'elle supporte entre 0 et 40 W sur une seule plateforme, nos clients peuvent connecter plus d'appareils que jamais, des téléphones mobiles, des tablettes, des dispositifs à porter et même des ordinateurs portables.

« En tant que leader et pionnier de la technologie de rechargement sans fil, aujourd'hui marque l'aboutissement d'une vision de longue date et d'un travail acharné - c'est aujourd'hui que l'énergie sans fil devient universelle et accessible à tous », a déclaré Elad Dubzinski, PDG de Powermat. « En permettant une plus large gamme d'appareils compatibles, un processus de chargement simplifié et une installation aisée, nous rendons la technologie de rechargement sans fil plus accessible à la fois aux entreprises et aux particuliers. »

La technologie SmartInductive est une nouvelle manière de profiter de tous les avantages du chargement par induction avec toutes les capacités des technologies de chargement de longue portée. Le premier produit doté de cette technologie est la borne Charging Spot 4.0.

Prête à libérer le plein potentiel du chargement sans fil dans les lieux publics, la Charging Spot 4.0 peut être rapidement installée sans aucun perçage, permettant aux entreprises de transformer rapidement et à moindre coût les surfaces du quotidien en stations de chargement sans fil - sans branchement, sans matériel inesthétique et sans trou. Mieux encore, les bornes de rechargement Powermat sont évolutives, les entreprises peuvent donc être assurées qu'elles fonctionneront aujourd'hui et à l'avenir avec les nouveaux téléphones, les nouvelles tablettes et les nouveaux ordinateurs qui sont ajoutés tout le temps.

Avec un faible coût d'installation et de puissantes capacités d'engagement des clients mobiles, la Charging Spot 4.0 de Powermat dotée de la technologie SmartInductive est la nouvelle norme d'excellence dans le chargement sans fil pour entreprises. Une fois que les clients ont téléchargé l'application Powermat pour recharger leur appareil en magasin, les entreprises peuvent effectuer des ventes répétées et augmenter leurs recettes en envoyant des offres personnalisées, du contenu sur mesure et des récompenses spéciales via l'application.

Les chefs d'entreprise intéressés par les solutions de recharge sans fil peuvent nous contacter à l'adresse : https://www.powermat.com/contact/.

À propos de Powermat

Powermat est le pionnier et le leader de l'industrie du rechargement sans fil. La société fournit les plus grands réseaux de chargement sans fil au monde et est à l'avant-garde du développement des technologies de chargement par induction. Soutenus par nos partenaires leaders du secteur tels que Starbucks, Samsung, General Motors et Flex, nous pouvons profiter de la vie à 100 %. Pour tout complément d'information, rendez-vous à l'adresse http://www.powermat.com.

Contact auprès de la presse

Peter Morrow, High Road

Peter.morrow@highroad.com

613-688-1184

