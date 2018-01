L'Association du thé et des tisanes du Canada vous encourage de détendez-vous...c'est l'heure du thé







Des études montrent que la consommation de thé est en hausse : une bonne nouvelle!

TORONTO, le 4 jan. 2018 /CNW/ - En janvier, célébrez le Mois du thé et maintenez le cap sur vos résolutions santé pour 2018. Les Canadiens n'ont jamais eu autant de raisons de remplir leur tasse de thé, que ce soit pour le vaste choix de variétés et de saveurs ou pour les nombreux bienfaits du thé sur la santé.

Commencez l'année du bon pied avec une bonne tasse de thé

Selon un récent sondage mené par Nielsen pour l'Association du thé et des tisanes du Canada, l'appréciation des consommateurs pour le thé est toujours forte, l'aspect « détente » étant en tête de liste des bienfaits pour la santé qu'ils associent au thé (Nielsen 2017).

À chacun son thé, et à chaque thé, son moment de la journée

Nous vivons à une époque dominée par l'individualisme et le sur-mesure; le monde du thé n'y fait pas exception. « Le thé est une boisson très polyvalente. Chaque variété de thé - qu'il soit noir, vert ou oolong, ou qu'il s'agisse d'une tisane - possède un goût unique. Au Canada, on peut donc en essayer différentes saveurs pour trouver celles que l'on préfère », dit Louise Roberge, présidente de l'Association du thé et des tisanes du Canada. Il y en a pour tous les goûts, et il y a un moment de la journée pour chaque thé. En effet, des études révèlent que les Canadiens boivent surtout du thé noir ou du thé vert le matin, jusqu'au milieu de la journée, et qu'en soirée, ils ont plutôt tendance à boire des tisanes et des thés décaféinés.

Pourquoi le thé nous rassemble-t-il en tant que Canadiens?

Au Canada, notre société multiculturelle contribue beaucoup à la popularité du thé, car les Canadiens de toutes origines partagent l'amour du thé. Lorsqu'il est question de thé, les traditions anglaises, chinoises, indiennes, japonaises et africaines font toutes partie de notre paysage multiculturel. Puisque nous continuons d'accueillir de plus en plus de nouveaux arrivants, l'influence de la culture du thé et de ses traditions dans notre société continuera d'augmenter et de nous rassembler.

Une tasse de thé chaque jour éloigne le médecin pour toujours

Une seule tasse de thé regorge de bienfaits pour la santé qui contribuent à désaltérer et à vivifier tous les Canadiens. Le fait de boire une tasse de thé chaud tous les jours pourrait réduire la tension artérielle et les niveaux de cholestérol, et aussi améliorer la santé globale du coeur. Quels sont les secrets des bienfaits du thé pour la santé? Les flavonoïdes - des substances alimentaires d'origine végétale qui protègent l'organisme par leur activité antioxydante. Une seule tasse de thé contient 750 fois plus de flavonoïdes qu'une tasse de café et 6 fois plus de flavonoïdes qu'une tasse de jus d'orange.

« Bien que la plupart des Canadiens aient entendu parler des bienfaits du thé vert pour la santé, il faut savoir que toutes les variétés de thé contribuent au maintien d'une bonne santé », ajoute Louise Roberge. « Les thés noirs, verts, blancs et oolong procurent tous les mêmes bienfaits, puisqu'ils proviennent tous de la même plante. À l'instar des Canadiens, tous les types de thé ont été créés égaux. C'est une boisson saine et naturelle qui ne contient aucune calorie et qui peut être appréciée par tout le monde. »

La tasse de thé parfaite, simple comme bonjour

Que vous utilisiez du thé en sachets ou en feuilles, la préparation d'une tasse de thé parfaite est d'une grande simplicité :

Amenez l'eau à pleine ébullition et laissez-la reposer jusqu'à la bonne température. (Celle-ci varie selon le type de thé.) Versez l'eau directement sur les feuilles ou le sachet de thé, puis laissez infuser. (Le temps d'infusion varie aussi selon le type de thé.) Retirez le sachet de thé ou l'infuseur, relaxez et savourez.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le thé et l'industrie canadienne du thé, visitez notre site à l'adresse www.tea.ca.

À propos de l'Association du thé et des tisanes du Canada

L'Association du thé et des tisanes du Canada est l'autorité et la voix de l'industrie du thé au Canada. De la plantation à théière, elle représente tous les intervenants. Nous menons une direction proactive en matière de sensibilisation, de promotion, d'éducation et d'information afin d'assurer la viabilité à long terme de l'industrie du thé. Nous oeuvrons en tant que principale source d'information et de recherche sur le thé et nous offrons le programme d'agrément SOMMELIER DE THÉMD ATC, le seul de son genre au Canada (offert en ligne par des collèges d'enseignement). Nous sommes passionnés par le thé et nous nous employons à faire découvrir aux Canadiens les avantages d'un thé de qualité ainsi que ses multiples bienfaits pour la santé. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site à l'adresse www.tea.ca. Aimez notre page Facebook ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, Pinterest et YouTube.

