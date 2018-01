Elfiq Networks annonce un accord de fusion avec Martello Technologies







MONTREAL, le 4 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Elfiq Networks, fournisseur de solutions SD?WAN et de gestion de la performance, a annoncé aujourd'hui sa fusion avec la société Martello Technologies, un fournisseur de solutions de gestion de la performance réseau pour les communications en temps réel. Avec cette transaction, Elfiq Networks devient une filiale de Martello Technologies.

Face à la migration des services en temps réel vers le Cloud et l'accélération du virage numérique, la nouvelle entité deviendra le leader de l'industrie grâce à des solutions de gestion de la performance applicative dans le contexte d'environnements Cloud complexes. Ensemble, Martello et Elfiq Networks disposent de plusieurs atouts clés pour accélérer leurs activités de gestion de la performance des réseaux. L'entreprise compte sur une équipe de calibre mondial, dont le leadership actuel est renforcé par l'arrivée de John Proctor, président et chef de la direction.

« Cette transaction sera bénéfique à la fois pour nos clients et nos actionnaires respectifs » a dit John Proctor, président et chef de la direction de Martello. « Nous allons croître plus rapidement et répondre plus efficacement aux défis de nos clients, et nous serons bien positionnés pour accroître nos parts de marché, grâce à une croissance organique et à de futures acquisitions. »

« Ensemble, nous pouvons accompagner nos clients dans leur transformation numérique et les aider à offrir une meilleure expérience utilisateur » a déclaré Frederick Parent, président, directeur technique et cofondateur d'Elfiq Networks. « C'est une occasion unique de prendre le leadership du marché dans ce domaine, et j'ai hâte de travailler avec toute l'équipe Martello pour y parvenir. »

Les deux entreprises offrent aujourd'hui des technologies complémentaires : Martello a connu une croissance rapide grâce à ses solutions SaaS (Software as a Service) qui inspectent plus de 6000 réseaux à travers le monde, détectant et diagnostiquant les problèmes de réseau. En ajoutant les puissantes fonctionnalités SD?WAN d'Elfiq Networks à son portefeuille, Martello peut maintenant compléter le cycle de gestion de la performance-réseau, et régler les problèmes détectés grâce à une gestion plus intelligente de la bande passante, une flexibilité accrue et un meilleur temps de réponse.

La technologie offerte par la nouvelle entité s'adresse à trois marchés en forte croissance: le SD?WAN, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 69% (IDC) 1, les communications unifiées hébergées dans le Cloud avec un TCAC de 25-30% (Synergy Research) 2, et la surveillance et le diagnostic de la performance du réseau (NPMD), avec un TCAC de plus de 20% (Gartner) 3.

À propos d'Elfiq Networks

Elfiq Networks améliore la performance des réseaux informatiques et la continuité des affaires grâce à un équilibrage de liens Internet et de technologies novatrices de gestion de la bande passante. En adoptant les Balanceurs de Liens d'Elfiq Networks, toute entreprise peut exploiter simultanément plusieurs fournisseurs d'accès Internet, combiner leurs liens publics et privés pour plus de flexibilité, un basculement transparent en cas de panne ou saturation des liens, une augmentation de débit et une sélection plus intelligente des liens d'accès WAN. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.elfiq.com/fr/sd-wan/

À propos de Martello Technologies

Martello Technologies gère la performance des services en temps réel dans le contexte d'environnements Cloud complexes. Nos solutions, qui incluent un logiciel de gestion de la performance réseau en tant que service (SaaS) et des solutions SD-WAN, permettent aux fournisseurs de services et aux entreprises du monde entier d'offrir une meilleure qualité de service et une expérience utilisateur fiable. Conçues pour les communications en temps réel telles que la voix et la vidéo, les solutions de Martello détectent, identifient et règlent les problèmes de performance réseau AVANT que la qualité du service ne soit affectée. Pour plus d'informations, visitez : http://www.martellotech.com

Sources

IDC's Worldwide SD-WAN Forecast, 2017-2021. Synergy Research - UCaaS Q2 2017 Gartner - February 2017 Magic Quadrant for Network Performance Monitoring and Diagnostics.

SOURCE Elfiq Networks

Communiqué envoyé le 4 janvier 2018 à 09:00 et diffusé par :