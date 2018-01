Le gouvernement du Canada verse 175 M$ à la C.-B. pour le rétablissement à la suite des incendies de forêt







OTTAWA, le 4 janv. 2018 /CNW/ - Nombreux sont ceux qui sont toujours en proie à des difficultés en raison des incendies de forêt qui sont survenus l'été dernier en Colombie-Britannique, et le gouvernement du Canada maintient son engagement à appuyer le rétablissement des citoyens de la province.

Le gouvernement du Canada fournit à la province un versement anticipé de 175 millions de dollars par l'intermédiaire des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). Ces fonds permettront de couvrir les coûts associés au rétablissement à long terme et à la reconstruction dans les collectivités touchées.

En octobre, le gouvernement du Canada a aussi effectué un paiement de 38 595 900 dollars à la Croix-Rouge canadienne, s'acquittant ainsi de son engagement à faire un don à la Croix-Rouge pour appuyer les personnes touchées par les incendies de forêt en Colombie-Britannique. Outre l'aide offerte aux collectivités pendant les évacuations, ces fonds serviront à appuyer les évacués pendant le long processus de rétablissement, notamment pour faciliter leur retour dans leurs résidences et collectivités et retrouver leur mode de vie.

Le gouvernement du Canada travaille de près avec les provinces, les territoires et les communautés autochtones afin d'aider les Canadiens lorsque surviennent des catastrophes.

Citations

« Même si les incendies de forêt sont maintenant éteints, un long et difficile processus se poursuit pour les nombreuses personnes qui ont subi la perte de leurs maisons et de leurs entreprises. Le financement et le soutien annoncés aujourd'hui permettront à ceux qui ont été touchés par les incendies de forêt de reconstruire leurs maisons et leurs collectivités et de reprendre une vie normale. Le gouvernement du Canada se tient aux côtés de la Colombie-Britannique alors qu'elle se rétablit de ces feux de forêt. »

-- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le printemps et l'été derniers, plus de 1 200 incendies de forêt ont brûlé plus d'hectares de terres qu'à tout autre moment de l'histoire de la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec la province et ses partenaires pour veiller à ce que les collectivités touchées par ces feux se rétablissent pleinement. »

-- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et présidente du Comité spécial du Cabinet chargé des efforts fédéraux de rétablissement après les feux de forêt de 2017 en Colombie-Britannique

« Nous remercions le gouvernement fédéral pour son intervention afin d'avancer des fonds pour aider les Britanno-Colombiens à se rétablir et à amorcer le long processus de reconstruction de leurs maisons et entreprises. Nos partenaires fédéraux démontrent qu'en mettant les gens au premier plan, leurs priorités s'harmonisent aux nôtres. »

-- Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique

« Le rétablissement après une catastrophe est difficile, et il faut parfois des mois, voire des années, pour que les personnes touchées se sentent de nouveau chez elles. Grâce à ce soutien du gouvernement du Canada, la Croix-Rouge est en mesure de continuer d'aider les personnes, les familles et les collectivités à se sentir en sécurité, bien entourées et résilientes face à l'avenir. »

-- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Faits en bref

En cas de catastrophe de grande envergure, Sécurité publique Canada offre aux provinces et aux territoires une aide financière à frais partagés par l'intermédiaire des AAFCC pour les frais engagés à la suite d'une importante catastrophe naturelle qui dépassent ce que chaque province ou territoire pourrait raisonnablement assumer.

offre aux provinces et aux territoires une aide financière à frais partagés par l'intermédiaire des AAFCC pour les frais engagés à la suite d'une importante catastrophe naturelle qui dépassent ce que chaque province ou territoire pourrait raisonnablement assumer. Aux termes d'un AAFCC, une province a jusqu'à cinq ans après l'approbation du décret pour demander le versement final. Le traitement de ces demandes de remboursement débute dès que les documents sur les dépenses provinciales ou territoriales sont reçus et que les vérificateurs fédéraux les ont examinés. Des versements anticipés ou provisoires peuvent également être demandés pendant ces cinq années.

Le 14 juillet 2017, le premier ministre Justin Trudeau annonçait la création du Comité spécial du Cabinet chargé des efforts fédéraux de rétablissement après les feux de forêt de 2017 en Colombie-Britannique pour coordonner les actions fédérales visant à aider les nombreuses collectivités touchées par les incendies de forêt dans la province. Tout au long de l'intervention pour faire face aux incendies de forêt de la Colombie-Britannique, ce comité a travaillé de près avec le gouvernement de la province et les dirigeants et communautés des Premières Nations. Le gouvernement fédéral s'est engagé à examiner les mesures d'intervention en réaction aux incendies de forêt, en partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et les Premières Nations de la province. Cet exercice vise à améliorer le système de gestion des urgences et à déterminer des mesures préventives qui pourraient être prises avant le déclenchement de nouveaux incendies de forêt.

annonçait la création du Comité spécial du Cabinet chargé des efforts fédéraux de rétablissement après les feux de forêt de 2017 en Colombie-Britannique pour coordonner les actions fédérales visant à aider les nombreuses collectivités touchées par les incendies de forêt dans la province. Tout au long de l'intervention pour faire face aux incendies de forêt de la Colombie-Britannique, ce comité a travaillé de près avec le gouvernement de la province et les dirigeants et communautés des Premières Nations. Le gouvernement fédéral s'est engagé à examiner les mesures d'intervention en réaction aux incendies de forêt, en partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et les Premières Nations de la province. Cet exercice vise à améliorer le système de gestion des urgences et à déterminer des mesures préventives qui pourraient être prises avant le déclenchement de nouveaux incendies de forêt. Le gouvernement du Canada a offert de nombreuses mesures de soutien aux efforts relatifs aux incendies de forêt en Colombie-Britannique, notamment le déploiement des Forces armées canadiennes; un soutien d'un maximum de 20 millions de dollars, partagé avec la province, pour aider les producteurs agricoles à assumer les coûts extraordinaires de rétablissement engendrés par les incendies de forêt; l'introduction de mesures d'allègement fiscal d'urgence; et une collaboration étroite avec les communautés des Premières Nations et Emergency Management BC pour élaborer des plans de rétablissement et rembourser les coûts d'intervention et de rétablissement admissibles.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 4 janvier 2018 à 09:00 et diffusé par :