Déclaration du premier ministre à l'occasion du 20e anniversaire de la crise du verglas







OTTAWA, le 4 janv. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 20e anniversaire de la crise du verglas :

« Il y a 20 ans jour pour jour, de la pluie verglaçante commençait à s'abattre sur l'Est du Canada. Pendant cinq jours, la pluie a continué à tomber et a recouvert voitures, maisons, arbres, lignes électriques, tout, de près de 100 mm de glace.

« Des lignes électriques et des pylônes se sont effondrés sous le poids de la glace, laissant dans l'obscurité plus de 3 millions de personnes en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Les pannes d'électricité ont duré des jours, des semaines et même, dans certains cas, des mois.

« La tempête a paralysé l'Est du Canada puisqu'il était presque impossible de vaquer aux occupations quotidiennes. Privés d'électricité, de chauffage, de nourriture et d'eau, les gens ont été forcés de quitter leur maison et des entreprises ont été obligées de fermer leurs portes. En raison de la pluie verglaçante, tous les modes de transport étaient dangereux. Les routes impraticables rendaient difficiles les services essentiels et empêchaient les véhicules d'urgence d'atteindre les gens dans le besoin. Trente-cinq Canadiens sont morts à cause de la tempête.

« Près de 16 000 membres des Forces armées canadiennes ont été appelés en renfort dans le cadre du plus vaste déploiement en temps de paix de l'histoire du Canada. Les soldats et les policiers allaient de maison en maison pour s'assurer que leurs occupants allaient bien. Les travailleurs des sociétés hydroélectriques ont travaillé jour et nuit pour nettoyer les débris et rétablir le courant.

« Pendant ce temps, les Canadiens ont ouvert leurs portes à leurs voisins, à leurs amis et à leurs familles et ont partagé leurs génératrices et des repas chauds. Ils ont cuisiné à la chandelle et transformé des bibliothèques et des arénas en centres d'accueil pour que les gens puissent échapper au froid.

« Vingt ans plus tard, nous gardons encore le souvenir de la grande compassion et de l'esprit de communauté dont les Canadiens ont fait preuve les uns envers les autres. Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à réfléchir à la crise du verglas ou à en apprendre davantage sur le sujet, et voir à quel point nous étions tous là les uns pour les autres. »

