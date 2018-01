Servier et Treventis signent un partenariat de recherche stratégique portant sur les maladies neurodégénératives







PARIS et TORONTO, le 4 janvier 2018 /CNW/ -Servier et Treventis ont signé un partenariat de recherche stratégique ciblant deux protéines clés impliquées dans la maladie d'Alzheimer, les protéines Tau et amyloïde-? (A?). Cette collaboration thérapeutique a pour objectif d'offrir aux patients un médicament ralentissant la progression de la pathologie cérébrale, minimisant ainsi le déclin fonctionnel grâce à un mécanisme modifiant le cours de la maladie.

Dans le cadre de cette collaboration, Servier et Treventis développeront conjointement des composés agissant comme des inhibiteurs de la formation des oligomères de Tau et d'A?, identifiés par la plate-forme technologique Common Conformational Morphology (CCM [Morphologie conformationnelle commune]) de Treventis. La collaboration inclura également le développement et la validation de biomarqueurs translationnels afin d'étayer le programme pré-clinique, de permettre la caractérisation et la sélection des populations de patients et de suivre la progression des pathologies en clinique.

Selon les conditions de cet accord, Treventis et Servier développeront conjointement les programmes de recherche jusqu'à la sélection d'un composé candidat de phase 1. Servier financera les coûts de la recherche et disposera des droits mondiaux exclusifs pour développer et commercialiser tous les composés sélectionnés.

« Servier participe au développement de traitements ciblant les troubles neurodégénératifs depuis plus de dix ans. Nous espérons que, grâce à la technologie innovante et unique de Treventis, cette collaboration nous permettra de développer un traitement modifiant le cours de la maladie d'Alzheimer afin de répondre aux immenses besoins non satisfaits des patients », a déclaré Christian de Bodinat, Directeur du Pôle d'Innovation Thérapeutique Neuropsychiatrie chez Servier. « Nous sommes très heureux de participer à l'un des premiers programmes employant une double approche dans ce domaine ».

Avec plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine, Treventis possède un processus révolutionnaire unique permettant d'identifier de petites molécules afin de neutraliser les protéines mal repliées, telles que celles impliquées dans la maladie d'Alzheimer (amyloïde-? et Tau) et dans d'autres pathologies neurodégénératives (maladie de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique).

Le ciblage thérapeutique des protéines intrinsèquement désordonnées telles que la protéine Tau et le peptide A? par de petites molécules constitue un défi de taille en raison de leur hétérogénéité de conformations. Les chercheurs de Treventis ont identifié un site de liaison commun en se basant sur la similitude d'épitopes entre plusieurs protéines amyloïdes mal repliées. Ces découvertes ont été utilisées pour créer la plateforme CCM, une technologie brevetée permettant de créer des modèles décrivant les premières étapes du mauvais repliement des protéines. L'utilisation de la CCM pour le criblage in silico permet l'identification et l'optimisation de nombreuses classes de composés pharmaceutiques puissants, rendant possible la conception de nouveaux médicaments anti-amyloïdes par une approche structurale.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Servier pour faire avancer le développement de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives », a déclaré L. William McIntosh, Président du Conseil de Treventis. « Nous sommes convaincus que les technologies et les plates-formes innovantes de Treventis, associées à la grande expertise de Servier en matière de développement de médicaments du système nerveux central, apporteront des avancées significatives et rapides en termes de nouveaux traitements pour les patients ».

Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en France à Suresnes. S'appuyant sur une solide implantation internationale dans 148 pays et sur un chiffre d'affaires de 4,152 milliards d'euros en 2017, Servier emploie 21 600 personnes dans le monde. Totalement indépendant, le Groupe réinvestit 25 % de son chiffre d'affaires (hors activité génériques) en Recherche et Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du groupe repose sur la recherche constante d'innovation dans cinq domaines d'excellence : les maladies cardiovasculaires, immuno-inflammatoires et neuropsychiatriques, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les médicaments génériques de qualité.

Servier est solidement engagé dans la neuropsychiatrie et la proposition de traitements innovants aux patients souffrant de troubles neurologiques. Ses équipes de recherche explorent de nouvelles façons de traiter les maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, ainsi qu'un grand nombre de troubles neurodégénératifs, en ciblant les protéines toxiques conduisant à la dégénérescence des neurones. La priorité est de s'intéresser aux causes des pathologies plutôt qu'à leurs symptômes. Actuellement, il existe 5 projets à différents stades de recherche et de développement dans ce domaine prometteur. Ce portefeuille de traitements innovants est développé avec des partenaires universitaires et industriels dans le monde entier.

Treventis a son siège social en Pennsylvanie et a des sites de recherche à Halifax et à Toronto, au Canada. La société est axée sur la découverte et le développement de médicaments à petites molécules modifiant le cours des maladies pour un certain nombre de protéinopathies, dont la maladie d'Alzheimer. Outre ses programmes thérapeutiques, Treventis possède une nouvelle approche diagnostique pour le diagnostic précoce et la surveillance des effets thérapeutiques dans la maladie d'Alzheimer. Plus d'informations : www.treventis.com

