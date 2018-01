Second Cup Café & Cie(MC) s'engage à offrir des boissons Étiquette nette







Des boissons dites Étiquette nette sont des boissons sans colorants ni arômes artificiels, sans agents de conservation et sans sirop de glucose à haute teneur en fructose

TORONTO, le 4 janv. 2018 /CNW/ - Les Canadiens ne sont pas les seuls à prendre le tournant pour mener une « vie saine » en ce début d'année. Second Cup Café & Cie annonce aujourd'hui qu'elle s'engage à offrir des boissons Étiquette nette qui ne comportent ni colorants ni arômes artificiels, ni agents de conservation ni sirop de glucose à haute teneur en fructose. Cet engagement vise éventuellement toutes les boissons proposées au menu.

À ce jour, 25 boissons, soit 70 % des boissons figurant au menu de la compagnie, répondent aux normes « Étiquette nette ». Ces boissons comportent notamment les cafés infusés non aromatisés, les lattes, les cappuccinos et les smoothies, ainsi que plusieurs boissons qui font la renommée de Second Cup dont le populaire chocolat chaud classique et le délicieux chocolat chaud blanc, sans oublier le Vanillatte et le Moccaccino. L'entreprise a discrètement testé ces changements pendant plusieurs mois afin de s'assurer que la reformulation des boissons n'altérait aucunement leur goût savoureux.

« Nous savons que les consommateurs canadiens sont de plus en plus consciencieux dans leurs choix alimentaires. Ils se soucient davantage des aliments et des boissons qu'ils consomment et recherchent des options qui leur permettent de se sentir bien », affirme Garry Macdonald, président et chef de la direction de Second Cup. « Nous sommes fiers de mener le marché de cafés canadien avec des boissons que nous appelons Étiquette nette. La mission de Second Cup est de toujours offrir une expérience-café innovatrice et de première qualité, et ce, d'un bout à l'autre du pays, et nous croyons que l'initiative que nous soutenons aujourd'hui est une étape importante de notre parcours. »

Rappelons également que tous les cafés de Second Cup reçoivent la certification de tiers pour leur culture, leur récolte et leur traitement dans le but d'assurer une production durable, socialement responsable et soucieuse de l'environnement. Tous sont certifiés Rainforest Alliance, certifiés équitables et (ou) certifiés biologiques.

Les clients peuvent aisément distinguer les boissons qui répondent aux normes « Étiquette nette » puisque celles-ci présentent un symbole unique sur les panneaux de menu des établissements Second Cup. Les clients peuvent également visiter secondcup.com pour obtenir la liste complète des boissons Étiquette nette.

À propos de The Second Cup Ltd.

Second Cup Café & Cie est une propriété de The Second Cup Ltd. Fondée en 1975, The Second Cup Ltd. est fière d'être le seul détaillant de cafés de spécialité canadien qui exploite plus de 290 cafés franchisés et cafés d'entreprise d'un océan à l'autre. La vision de la compagnie est d'être la marque de cafés de spécialité canadienne de choix partout au pays et d'offrir une qualité supérieure, des produits novateurs et une croissance rentable. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez secondcup.com ou suivez l'entreprise sur Instagram, Facebook et Twitter.

