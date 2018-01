BRP célèbre une année remplie de victoires sur le sable, la neige et l'eau







Le véhicule Can-Am Maverick X3 remporte trois titres importants à sa première année complète de compétition

Sea-Doo obtient encore une fois de solides résultats en courses de motomarines

Les motoneigistes Ski-Doo et Lynx remportent des compétitions majeures aux États-Unis, en Suède et en Finlande



VALCOURT, Québec, 04 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX:DOO), un chef de file mondial dans les sports motorisés, célèbre une année de courses 2017 exceptionnelle et se prépare pour une autre bonne récolte en 2018. Le tout débutera plus tard cette semaine avec le coup de départ du rallye Dakar en Amérique du Sud, auquel participera pour la première fois le Can-Am Maverick X3 de BRP, le plus puissant véhicule côte à côte de l'industrie.

« En 2017, les produits de BRP ont surpassé les attentes en compétition, a déclaré le chef de service, compétitions, Sébastien Thibault. Le Can-Am Maverick X3 a mis bien peu de temps à s'imposer dans le monde des courses, ce qui témoigne de sa conception à la fine pointe et de sa performance incroyable. »

Les succès compétitifs de BRP expriment à la perfection notre engagement à créer des expériences enivrantes et inoubliables pour tous les utilisateurs. Le raffinement et l'attention aux détails, qui ne sont possibles qu'en aiguisant sans cesse notre savoir-faire dans le monde de la compétition, nous permettent d'améliorer l'expérience client de façon innovante pour tous nos produits, qu'ils soient destinés on non à la course.

Can-Am gagne en Amérique du Nord et partout dans le monde

Les pilotes du Can-Am X-Team ont gagné trois championnats hors-route prestigieux en Amérique du Nord avec le véhicule côte à côte Maverick X3, dont c'était la première année complète de compétition.

La recrue Phil Blurton en a impressionné plusieurs en remportant le championnat Best in the Desert (BITD) dans la catégorie Pro Turbo Production UTV, une première pour Can-Am.

Dans la série de courses dans le désert SCORE International, qui comprend entre autres le légendaire Baja 1000 au Mexique, Marc Burnett a gagné le titre dans la catégorie Pro UTV Forced Induction. Il s'agissait de son deuxième championnat SCORE International après sa victoire de 2014 avec le Can-Am Maverick original.

Kyle Chaney a aussi connu une année spectaculaire avec le Maverick X3 en gagnant le championnat TORC (The Off-Road Championship) 2017 dans la catégorie Pro UTV Mod.



Le Can-Am Maverick X3 s'est illustré ailleurs dans le monde en 2017, remportant des courses majeures dans plusieurs pays, dont celles-ci :

En France, Anthony Jurado a mérité la victoire au Mondial du Quad , une course d'endurance de 12 heures disputée à Pont-de-Vaux.

, une course d'endurance de 12 heures disputée à Pont-de-Vaux. Au Brésil, toutes les rondes des deux séries nationales de rallye, Baja et Cross-Country, ont été remportées par des pilotes aux commandes de véhicules Maverick X3. Âgé de seulement 21 ans, l'ambassadeur de Can-Am Bruno Varela a remporté le titre Baja et a gagné le Rally dos Sertöes, une course d'une durée de sept jours qui est la plus éprouvante du pays. C'était la cinquième fois que Can-Am sortait victorieux de cette compétition chaudement disputée.



Du côté des VTT, Kevin Cunningham a gagné son deuxième championnat consécutif dans la catégorie 4x4 Pro sur son Can-Am Renegade X xc 1000R dans la série Grand National Cross Country (GNCC). Les pilotes Can-Am ont remporté tous les championnats dans cette catégorie depuis sa création, en 2014.

Considérée comme l'une des plus difficiles du monde, la compétition de VTT Hunt the Wolf en Roumanie comprend une catégorie « Extrême » et c'est Radu Lungu qui l'a gagnée sur un Can-Am Renegade 1000. La plupart des participants chevauchaient un VTT Can-Am. En Allemagne, Marko Sturm a remporté deux titres majeurs sur son Can-Am Renegade.

Une autre bonne année pour Ski-Doo et Lynx dans les courses de motoneiges

Sur la neige, Ski-Doo ne s'est pas contentée de faire acte de présence. Les motoneigistes du Ski-Doo X-Team ont gagné cinq des sept titres de l'International Series of Champions (ISOC) SnoCross aux États-Unis. Aki Pihlaja a remporté le championnat dans la catégorie Pro Lite, tandis que Hunter Patenaude a gagné dans la catégorie Sport, Kurt Bauerly dans la catégorie Pro AM Plus 30 et Jordan Lebel les catégories Junior 10-13 et Transition 8-12.

En Suède, Adam Renheim a remporté le Clash of Nations et le FIM Snowcross World Championship avec Ski-Doo. Les six meilleurs classés de ce dernier événement pilotaient des motoneiges Ski-Doo ou Lynx. À l'Arctic Cat Cup, des compétiteurs Lynx sont montés sur les trois marches du podium. Viktor Hertén a gagné cette course de snowcross en plus d'en remporter deux autres en Finlande.

Sea-Doo reste en tête dans les courses de motomarines

Sur l'eau, l'équipe Sea-Doo X-Team a poursuivi sa domination en décrochant un nouveau record avec sa conquête d'un septième titre consécutif dans les deux plus importantes catégories du IJSBA (International Jet Sports Boating Association) Pro World Championship. Mohammed Burbayea, du Koweït, a gagné son premier championnat Pro Open sur son Sea-Doo RXP-X, tandis que le Hongrois György Kasza a ajouté un autre titre à son long palmarès en montant sur la plus haute marche du podium dans la catégorie Pro GP. Dans la catégorie Pro Women, Kylie Elmers s'est encore une fois emparée du championnat.

Lors du UIM-ABP Aquabike World Championship disputé en Europe et au Moyen-Orient, le pilote Sea-Doo Yousef Al Abdulrazzaq du Koweït a remporté le titre Runabout GP1 pour la quatrième fois.

Pour BRP, 2018 s'annonce comme une autre année de course prometteuse. Partout dans le monde, encore plus de pilotes prendront part à des compétitions au volant de véhicules Can-Am Maverick X3. Ski-Doo vient de lancer sa plateforme de motoneige REV Gen4 sur le circuit. Et Sea-Doo participera à une année complète de courses de motomarines avec la coque révolutionnaire ST3.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Sa gamme de produits comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route Can-Am et les véhicules Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de pièces, d'accessoires et de vêtements. Avec des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 8 700 personnes dans le monde.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Maverick, X3, Renegade, RXP, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

