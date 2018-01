H2O Innovation remporte un contrat d'opération et maintenance dans l'ouest canadien d'une valeur de 4,5 M $







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 4 jan. 2018) - H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:HEO)(ALTERNEXT:MNEMO:ALHEO)(OTCQX:HEOFF) est fière d'annoncer qu'elle a récemment remporté un contrat d'opération et maintenance (« O&M ») dans la province de l'Alberta (Canada) totalisant 4,5 M $ sur une période de cinq (5) ans. Ce contrat porte le carnet de commandes d'O&M à 64,2 M $, excluant le carnet de commandes de projets.

Les services fournis par H 2 O Innovation seront liés à l'opération, la surveillance et la maintenance quotidiennes des réseaux d'aqueduc et d'égout situés dans la région de Kananaskis, en Alberta. Le contrat consiste en l'opération et maintenance de onze (11) systèmes de traitement d'eau potable et de deux (2) systèmes de traitement d'eaux usées avec vingt-huit (28) stations de relevage. L'une des usines qu'H 2 O Innovation opérera dans le cadre de ce contrat est un système de filtration membranaire, fourni par la Société en 2007.

« Au fil des années, H 2 O Innovation a installé des centaines de systèmes de filtration membranaire au Canada, nous donnant ainsi une excellente occasion d'élargir notre plateforme d'O&M au pays. Ce projet dans la région de Kananaskis devrait ouvrir la voie à de futurs contrats d'opération et maintenance », a ajouté Greg Bishop - directeur service à la clientèle d'Utility Partners, l'unité d'affaires d'opération et maintenance d'H 2 O Innovation.

« Nous sommes très enthousiastes par ce projet d'envergure d'opération et maintenance au Canada. Nous avons su mettre à profit la force combinée d'Utility Partners et de notre équipe de projets, afin d'accélérer notre croissance et de développer de nouveaux territoires pour notre ligne d'affaires d'O&M », a déclaré Ryan Waldie, vice-président - développement des affaires et partenariat stratégique d'H 2 O Innovation.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d'eau et d'eaux usées ; ii) les produits de spécialité et services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau et de systèmes de contrôle et de surveillance ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

