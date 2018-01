Le témoin silencieux qui contribue à la protection des conducteurs







LAVAL, France, January 4, 2018 /PRNewswire/ --

Guillaume Amigues de Brigade Electronics France, une entreprise primée qui fournit des systèmes de sécurité au secteur des transports, nous parle de la technologie qui aide les sociétés à économiser des millions en demandes d'assurance frauduleuses.

Pour toutes les entreprises de l'industrie du transport, la gestion des incidents et des collisions est un processus onéreux et laborieux. En l'absence de témoins crédibles, il peut être difficile et coûteux d'obtenir une preuve concrète de la responsabilité.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/624603/Brigade_Electronics.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/624609/Brigade_Electronics_Enregistreur_Numerique_Portable.jpg )



Les demandes frauduleuses, les collisions truquées et la démarque inconnue, outre les problèmes de vandalisme et d'agression des conducteurs, coûtent désormais des millions aux entreprises chaque année. Alors quelle est la solution et que peut faire l'industrie pour se protéger contre le manque de preuves irréfutables suite à une collision ?

Ces dernières années, la technologie a fait de gros progrès pour éliminer ce problème. Les caméras embarquées sont la solution idéale pour résoudre les problèmes que rencontrent les transporteurs, en leur offrant un enregistrement précieux et un témoignage précis des incidents, qui peuvent tous les deux contribuer en cas de désaccord sur le déroulement des événements ou en cas de réclamations frauduleuses.

Toutefois, ce n'est pas juste parce qu'ils permettent de trancher en cas de dispute que les enregistreurs numériques portables représentent un investissement utile. Les fonctions proposées par les appareils, comme les systèmes d'enregistrement numérique à quatre et huit caméras de Brigade, dissuadent aussi les vandales, favorisent les meilleures pratiques de conduite et offrent une tranquillité d'esprit aux passagers comme aux conducteurs. En fait, des recherches effectuées à son lancement ont indiqué que les enregistreurs de données installés dans des camions et camionnettes contribuent à une réduction moyenne de 20 % du nombre d'accidents et de dommages[i]. À son tour, ceci a protégé les conducteurs et contribué à une baisse des primes d'assurance. Pourtant, l'installation de caméras d'enregistrement n'est pas toujours obligatoire sur les véhicules utilitaires.

L'arrivée du WiFi et de la connectivité 4G a fourni des avantages supplémentaires aux enregistreurs numériques portables. Non seulement les données sont-elles accessibles et diffusées depuis l'enregistreur sans avoir à physiquement accéder au véhicule (ce qui est particulièrement utile en cas de collision), mais une application mobile compatible peut également fournir une visualisation en direct, des mises à jour et des alertes en temps réel. Ceci permet d'économiser de nombreuses heures de téléchargement de données, mais donne aussi aux sociétés la possibilité d'être informées immédiatement en cas d'incident.

Les caméras embarquées à bord des véhicules et l'enregistrement numérique portable procurent des avantages immédiats aux sociétés, à travers le pays. Le fait de pouvoir obtenir un enregistrement en cas de désaccord sur le déroulement des événements, que ce soit suite à un malentendu réel ou à un accident truqué, permet aux sociétés de faire de grosses économies à long terme, tout en aidant leurs conducteurs qui font souvent l'objet d'une surveillance accrue suite à un accident.

Advance Control Scotland (ACS) a été la première société à tester sur l'un de ses camions bennes de 32 tonnes le nouveau système MDR de Brigade, avec capacité 4G et accès en direct. Pendant la période d'essai, le conducteur a eu la malchance d'avoir une collision de plein fouet avec une voiture.

David Sandilands, directeur de Banlaw Systems, qui a fourni et installé l'équipement, a pu accéder aux données de l'accident à distance avant l'arrivée des services d'urgence. Il a pu voir clairement les dégâts subis par le véhicule, et a constaté que le conducteur, visiblement choqué, se tenait sur le bas-côté. Il a pu vérifier la vitesse et le positionnement du véhicule d'ACS et a vu une voiture qui roulait sur le mauvais côté de la route et qui a percuté l'avant du camion-benne.

David s'est rendu dans les bureaux d'ACS à Bellshill, muni du film sur une clé USB, et il a pu rassurer Colin Sinclair, directeur général de la société, que son conducteur n'était pas en tort.

Colin d'ACS a affirmé : « Le fait d'avoir cet enregistrement filmé s'est avéré d'une importance inestimable. Nos assureurs ont pu donner suite à notre demande, ce qui a évité les complications dues aux contre-demandes, qui auraient résulté en ce que les assureurs des deux parties finissent par conclure un accord pour pouvoir rayer cette demande de leurs registres. Souvent, les camions-bennes sont des cibles faciles pour les réclamations ; nous sommes maintenant plus sûrs de pouvoir réfuter ces réclamations et d'ainsi protéger à la fois nos conducteurs et la réputation de la société. »

Nombre de mots 653

Notes au rédacteur

i. Wouters, P.I.J. & Bos, J.M.J. (2000) Traffic accident reduction by monitoring driver behaviour with in-car data recorders (Réduction des accidents de la circulation en surveillant le comportement des conducteurs au biais d'enregistreurs de données de bord). Dans : Accident Analysis and Prevention (Analyse et prévention des accidents),vol.32,nr.5,p.643-650.

Brigade Electronics est un leader du marché mondial des fournisseurs de dispositifs et de solutions de sécurité pour véhicules et machines utilitaires.

La gamme de produits Brigade permet de réduire les risques de collision et de protéger les usagers de la route vulnérables en minimisant les angles morts des véhicules et en aidant les conducteurs à manoeuvrer en toute sécurité.

Fondée en 1976 par Chris Hanson-Abbott OBE, Brigade Electronics a introduit la toute première alarme de recul en Europe. L'entreprise est restée depuis lors à l'avant-garde de la sécurité des véhicules et des installations, en lançant des produits innovants, ainsi qu'en développant et en faisant breveter de nouvelles technologies

Le portefeuille des produits Brigade comporte des systèmes de caméras 360 degrés, des systèmes de caméra-moniteur, des alarmes de recul White Sound®, des capteurs de détection d'obstacles, des radars de détection d'obstacles et des enregistreurs numériques.

http://www.brigade-electronics.com/fr/

Communiqué envoyé le 4 janvier 2018 à 07:25 et diffusé par :