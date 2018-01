La pianiste et professeure de chant Janine Lachance s'éteint à 85 ans







LAVAL, QC, le 4 janv. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec grand regret que nous vous annonçons le décès de la pianiste coach musical et vocal, soprano et professeure de chant, Janine Lachance, le 16 décembre dernier, à l'âge de 85 ans, après avoir accompli une longue et fructueuse carrière dans le monde musical, au Québec comme à l'étranger.

Originaire de la ville de Québec, Janine Lachance a fait ses études musicales avec Mme Hélène Landry-Labelle (piano), Françoise Aubut (harmonie) et Ria Lenssens (solfège) au Conservatoire de musique de Québec (CMQ), où elle obtient des Premiers Prix avec Très Grande Distinction en piano et en harmonie en 1950. Entretemps, en 1945, elle remporte le Concours de l'Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Wilfrid Pelletier. Gagnante du Prix d'Europe en 1952, elle parfait ses études à Paris, d'abord en piano avec mesdames Yvonne et Monique de la Bruchollerie, puis en chant, avec l'éminent chanteur et pédagogue Charles Panzera. Elle poursuit ensuite ses études de chant à Milan sous la direction de Mario Basiola (1954-1955).

De retour au Canada, à la demande de Wilfrid Pelletier, elle accompagne toutes les classes d'instruments du CMQ (1955-1958). Elle entre par la suite au Conservatoire de musique de Montréal (CMM), où elle devient répétitrice de la classe d'opéra français de Raoul Jobin (1958-1963) et pianiste attitrée des classes et des récitals de Léopold Simoneau et Pierrette Alarie (1963-1966). Elle remplit ensuite les mêmes fonctions auprès de Lina et Antonio Narducci et étudie l'opéra italien avec Dick Marzollo, coach assistant de Toscanini (1967-1968). Elle travaille par la suite en tant que répétitrice-coach auprès des chefs d'orchestre Zubin Metha, Charles Dutoit, Jean Deslauriers, Jean-Marie Beaudet et Raymond Dessaints. Elle obtient le poste de professeure de chant au CMQ et au CMM (1977-1989), où elle forme trois Premiers Prix : Odette Beaupré, Charles Prévost et Sonia Racine.

Au cours de sa carrière, elle accompagne de nombreux artistes de renommée nationale et internationale, dont, entre autres, Teresa Stratas, Cecilia Bartoli, Max von Egmont, Colette Boky, Richard Verreau, Nicole Lorange, Claude Corbeil, Gino Quilico, Georges Coulombe et Bruno Laplante. Trois des enregistrements de mélodies françaises avec ce dernier se méritent en 1977 le Grand Prix du Disque de l'Académie Charles-Cros en France. Elle a également enregistré plusieurs disques avec de nombreux artistes lyriques canadiens, ainsi que de nombreuses émissions à la radio et à la télévision de Radio-Canada.

Janine Lachance a été décorée de l'Ordre du Canada le 20 février 2004 et intronisée au Panthéon de l'art lyrique canadien lors du 12e gala de l'Opéra de Montréal en décembre 2007.

La famille de madame Janine Lachance vous accueillera le dimanche 7 janvier 2018 à partir de 13 heures au Mausolée Saint-Martin (2159, boul. Saint-Martin Est à Laval). Une cérémonie hommage suivra à 16 heures au même endroit.

