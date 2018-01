Hycor Biomedical demande le marquage CE pour NOVEOStm, son instrument de diagnostics in vitro pour les allergies







GARDEN GROVE, Californie, 4 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Hycor Biomedical, un grand fabricant de produits de diagnostics in vitro pour les tests d'allergie et auto-immunes, a annoncé qu'elle avait demandé le marquage CE pour son système de test d'allergie NOVEOStm, avec un menu initial d'IgE total et de plus de cent réactifs allergènes IgE spécifique.

NOVEOS offre plusieurs caractéristiques révolutionnaires, notamment :

Moins d'exigences en matière d'échantillons : seul un volume de 4µL pour l'échantillon patient est nécessaire, ce qui peut être particulièrement important pour un échantillonnage pédiatrique et gériatrique où il peut être plus difficile de prélever des échantillons plus grands.

seul un volume de 4µL pour l'échantillon patient est nécessaire, ce qui peut être particulièrement important pour un échantillonnage pédiatrique et gériatrique où il peut être plus difficile de prélever des échantillons plus grands. Une véritable autonomie : les réactifs incorporés offrent une capacité suffisante pour des tests continus pouvant durer jusqu'à 8 heures. Il n'est donc plus nécessaire de se réapprovisionner sans cesse en matériaux tout au long d'une journée de travail typique. Les techniciens de laboratoire disposent ainsi d'une autonomie maximale permettant jusqu'à 75 tests par allergène particulier et jusqu'à 140 allergènes sur le système à tout instant.

: les réactifs incorporés offrent une capacité suffisante pour des tests continus pouvant durer jusqu'à 8 heures. Il n'est donc plus nécessaire de se réapprovisionner sans cesse en matériaux tout au long d'une journée de travail typique. Les techniciens de laboratoire disposent ainsi d'une autonomie maximale permettant jusqu'à 75 tests par allergène particulier et jusqu'à 140 allergènes sur le système à tout instant. Utilisation d'extraits standardisés : beaucoup des extraits non raffinés qui sont utilisés dans les tests cutanés et les tests d'allergie compétitifs produisent des résultats patients moins fiables en raison de leur complexité. A l'heure où le secteur des allergènes fait de plus en plus souvent appel à des extraits plus enrichis ou standardisés, le système NOVEOS a incorporé ces matériaux pour offrir des résultats plus cohérents et plus précis.

« Nous sommes très heureux de proposer NOVEOS sur le marché de l'Union européenne », explique le docteur Fei Li, président-directeur général de Hycor. « Ces caractéristiques révolutionnaires témoignent de l'attachement de Hycor pour l'avenir des immunodiagnostics en offrant la première nouvelle technologie de plateforme hautement automatisée en une génération ».

« Une nouvelle option de test en laboratoire pour les allergies offrant ces caractéristiques révolutionnaires est une excellente chose pour la communauté médicale », explique le professeur Harald Renz, directeur et président de la médecine de laboratoire et de pathobiochimie à l'Université Philipps de Marbourg (Allemagne), et ex-président de la Société allemande d'allergologie et d'immunologie clinique. « Plus particulièrement, la possibilité d'utiliser des échantillons plus petits, à savoir 1/10e de la taille d'échantillon exigée aujourd'hui dans la plupart des laboratoires, a le potentiel de redéfinir l'expérience tant pour les patients en pédiatrie et en gériatrie que pour les laboratoires. »

NOVEOS est le dernier instrument de test d'allergie de Hycor à être commercialisé dans l'Union européenne. À l'avenir, Hycor va demander une autorisation de mise sur le marché (510(k) clearance) auprès de la Food and Drug Administration aux États-Unis.

A propos de Hycor Biomedical

Fondée en 1981, Hycor fabrique et commercialise à l'international des produits de diagnostics in vitro. Depuis sa création, Hycor a renforcé sa présence dans les produits d'allergie et auto-immunes utilisés dans les laboratoires cliniques, les hôpitaux et les cabinets médicaux partout dans le monde. Hycor a récemment lancé NOVEOStm, qui s'ajoute à sa gamme existante de produits comprenant les marques HYTEC® et AUTOSTAT®. La société entend proposer des produits qui offrent la plus grande valeur aux médecins hospitaliers grâce à l'innovation, à la fiabilité et au service à la clientèle. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.HYCORbiomedical.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/623497/Hycor_Biomedical_NOVEOS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/623514/Hycor_Biomedical_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 janvier 2018 à 03:00 et diffusé par :