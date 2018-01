Suntech réalise avec succès la production de masse de cellules solaires en silicone noir







WUXI, Chine, 4 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Wuxi Suntech Power Co., Ltd. (« Suntech ») a annoncé aujourd'hui le succès du lancement de la production de masse de sa cellule solaire en silicone noir développée en propre. Avec cette technologie révolutionnaire, Suntech fournira à ses clients des cellules solaires en silicone noir et des modules de haute efficacité.

Suntech a commencé en juin 2017 le développement de la technologie du procédé des cellules solaires en silicone noir. L'équipe de recherche et développement a de façon efficace corrigé tous les problèmes associés à la découpe par câble diamanté de tranches de silicium multi-cristallines destinées à la production de masse, faisant appel à une méthode mise au point en interne de gravure chimique de métal. Grâce à une technologie de traitement nanostructuré optimisé, un gain additionnel d'efficacité absolue peut atteindre jusqu'à 0,3 % par rapport aux additifs de structuration directe. On s'attend à ce que la capacité annuelle de cellules solaires en silicone noir atteigne 500 MW au cours du premier trimestre de 2018.

L'équipe de recherche et développement de Suntech se concentrera sur la mise au point de cellules solaires d'efficacité plus élevée et la poursuite de ses travaux sur des méthodes plus novatrices d'intégration du silicone noir et de la technologie PERC (Passivated emitter rear contact, émetteur passivé et contact arrière). Suntech poursuivra le développement de technologies en laboratoire en vue de la production de masse tout en s'efforçant de réduire les coûts de fabrication pour continuer à livrer à sa clientèle des produits solaires à la fois de faible coût et d'efficacité élevée.

Communiqué envoyé le 4 janvier 2018 à 02:42 et diffusé par :