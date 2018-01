Déclaration d'Edward Rogers, président du conseil d'administration de Rogers Communications Inc., au sujet du décès de Jim Shaw







TORONTO, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Nous connaissions Jim depuis de nombreuses années et sommes très tristes d'apprendre son décès. Nous voulons exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tout le personnel de Shaw. Jim était un homme brillant et un grand compétiteur. C'était un entrepreneur sûr de lui qui aura transformé pour longtemps l'industrie canadienne de la câblodistribution. Il nous manquera beaucoup.

