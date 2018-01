Mazda Canada communique ses ventes de décembre et de l'année 2017







RICHMOND HILL, ON, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui ses chiffres du mois de décembre totalisant 4 685 unités, ce qui représente une augmentation de 0,8 % comparativement à décembre 2016. Les ventes totales de l'année 2017 s'établissent à 74 056 unités, soit une hausse de 7 % par rapport à l'année civile 2016 et la meilleure année depuis 2010.

Points saillants des ventes de décembre et de l'année civile 2017 :

Le CX-3 a terminé l'année en force grâce à un mois de décembre record où les ventes ont augmenté de 27,9 %. Il s'agit également d'une année record pour le CX-3 au niveau des ventes grâce à une hausse de 16,9 % par rapport à l'année civile 2016. Le CX-3 a clôturé l'année au deuxième rang dans la catégorie des véhicules multisegments sous-compacts avec 15,7 % de part de marché de la catégorie.

Le CX-5 a aussi enregistré une augmentation des ventes totales pour l'année civile, comme il l'a fait toutes les années depuis son lancement en 2012.

Venant compléter la gamme des véhicules multisegments, le CX-9 a aussi connu un mois de décembre record grâce à une hausse des ventes de 5,12 % par rapport à décembre 2016. Pour l'ensemble de l'année, les ventes sont également les meilleures jamais vues, surpassant celles de l'année civile 2016 par 61,3 %.

La MX-5 a connu la meilleure année depuis 2008 et une hausse de 26,7 % comparativement à l'année civile 2016.

une hausse de 26,7 % comparativement à l'année civile 2016. La Mazda6 a terminé l'année avec un gain de 9 % en décembre et affichait une augmentation de 23,8 % pour toute l'année.

Alors que les ventes de véhicules multisegments continuent de dominer le marché, la gamme CX de Mazda a affiché une croissance des ventes en glissement annuel, avec les CX-3, CX-5 et CX-9 représentant ensemble une augmentation de 7,7 % en décembre. Les trois véhicules multisegments ont terminé l'année avec une hausse de 9,1 % et un record de 40 285 unités vendues au cours de l'année civile 2017.

Alors que c'est maintenant l'hiver au Canada , le système de traction intégrale i-ACTIV de Mazda, offert en option pour tous les VUS multisegments de Mazda, continue à gagner en popularité chez les acheteurs de VUS multisegments, avec 84,2 % des acheteurs choisissant cette option.



2017 2016 Variation 2017 2016 Variation Mazda2 0 0 - 0 27 -100,0 % Mazda3 1 591 1 822 -12,7 % 27 862 27 689 0,6 % Mazda5 116 136 -14,7 % 2 224 1 617 37,5 % Mazda6 169 155 9,0 % 2 541 2 053 23,8 % MX-5 13 13 0,0 % 1 144 903 26,7 % Voitures de tourisme 1 889 2 126 -11,1 % 33 771 32 289 4,6 % CX-3 783 612 27,9 % 10 938 9 354 16,9 % CX-5 1 709 1 783 -4,2 % 25 404 25 123 1,1 % CX-9 304 201 51,2 % 3 943 2 444 61,3 % Camion léger 2 796 2 596 7,7 % 40 285 36 921 9,1 % MAZDA - TOTAL 4 685 4 722 -0,8 % 74 056 69 210 7,0 %

