LG explore de nouvelles avenues commerciales en étendant sa gamme de robots







Les nouveaux robots « CLOi » joueront un rôle essentiel pour promouvoir l'excellence de LG dans le domaine de l'IA

TORONTO, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Après avoir lancé sa gamme de robots commerciaux en 2017, LG Electronics (LG) continue de repousser les limites en dévoilant trois nouveaux robots de travail au CES® 2018, qui débutera le 9 janvier prochain à Las Vegas. Les nouveaux concepts, spécialement mis au point pour les hôtels, les aéroports et les supermarchés, reflètent l'engagement de LG envers le renforcement de sa position en tant que chef de file dans la conception de produits faisant appel à l'intelligence artificielle (IA) au moyen de l'apprentissage profond.

Regroupés sous la nouvelle marque de robots « CLOi » de LG, le serveur-robot CLOi, le porteur-robot CLOi et le chariot-robot CLOi suivent les traces du guide-robot et du nettoyeur-robot pour aéroport CLOi. Les robots pour aéroport sont en cours d'essai à l'aéroport international d'Incheon en Corée du Sud et serviront les milliers de visiteurs qui transiteront par Séoul avant de se rendre à Pyeongchang. La famille de produits CLOi en pleine expansion comprend aussi la tondeuse-robot CLOi et le sympathique Hub robot CLOi, qui a récemment participé à un projet pilote de prestation de renseignements et de services aux consommateurs dans les succursales de l'un des plus grands établissements financiers de Corée.

LG accueille trois nouveaux robots dans la famille CLOi

Muni d'un plateau coulissant, le serveur-robot CLOi apporte rapidement et efficacement de la nourriture et des boissons aux clients des hôtels et aux visiteurs des salons d'aéroport. Les consommateurs peuvent interagir de façon intuitive avec la flotte de robots. Après avoir livré la commande, le serveur-robot regagne la cuisine par ses propres moyens.

Le porteur-robot CLOi réduit au minimum les désagréments auxquels les voyageurs s'exposent en accélérant la prestation de services et en réduisant les temps d'attente. Ce robot peut également procéder à l'enregistrement et au départ rapides en traitant les paiements et en transportant les bagages jusqu'à un véhicule en attente en une fraction du temps.

Le chariot-robot CLOi comprend un lecteur de codes à barres que le consommateur peut utiliser pour balayer les articles et voir le prix de ceux-ci à mesure qu'ils sont déposés dans le panier du robot. Le « visage » du robot affiche tous les articles qui figurent sur la liste de courses, et par l'entremise d'une application pour téléphone intelligent, le chariot-robot détermine l'itinéraire de magasinage le plus efficace et guide le consommateur dans le magasin.

Les robots CLOi de LG sont développés en parallèle avec la technologie ThinQ, la marque d'IA de LG pour les appareils électroniques grand public et les électroménagers. Les produits CLOi et ThinQ sont conçus pour tirer parti de la technologie d'apprentissage profond DeepThinQ de LG et pour offrir une interaction émotionnelle et une commodité des plus novatrices.

« Les robots constituent une importante composante du moteur de croissance de LG et l'entreprise s'engage à étendre sa gamme de robots afin d'offrir des produits procurant des avantages tangibles sur le plan de la commodité et de l'innovation dans le quotidien de nos clients », a affirmé Ryu Hye-jung, chef de la division des solutions d'affaires intelligentes de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG. « Nous allons continuer de mettre au point un large éventail de robots commerciaux et domestiques tout en saisissant de nouvelles occasions de contribuer à l'avancement de l'industrie de la robotique. »

