Mercedes-Benz Canada annonce une nouvelle structure de leadership pour ses magasins d'entreprise

TORONTO, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Depuis le 1er janvier 2018, l'ensemble des 11 magasins d'entreprise de Mercedes-Benz Canada se rapportent à Robert Müller, le nouveau vice-président du Groupe de vente au détail. Dans le passé, les sept concessions du Goupe de vente au détail de Toronto et les quatre du Groupe de vente au détail de Vancouver étaient gérées de façon séparée. La chaîne de commande unique de la nouvelle structure rationalisera les processus tout en générant une expérience client plus uniforme dans ces deux marchés-clés.

Ce changement fait suite à un examen approfondi des concessions des Groupes de vente au détail de Toronto et de Vancouver, groupes qui ont connu plusieurs années consécutives d'un solide chiffre d'affaires et de cotes de service à la clientèle excellentes.

«?Nous sommes fiers d'être proactifs dans tous les domaines de notre entreprise -- qu'il s'agisse de prévoir les besoins de notre clientèle ou de trouver de nouvelles occasions d'exceller,?» affirme Brian D. Fulton, président-directeur général de Mercedes-Benz Canada. «?Nous tenons à mettre en place les changements organisationnels lorsqu'en position de force, c'est pourquoi nous avons choisi ce moment pour franchir cette nouvelle étape, rendant ainsi encore meilleure une organisation de vente déjà forte.?»

Dans le cadre de l'examen général, Mercedes-Benz Canada a engagé une firme de consultants externe afin de mener une évaluation indépendante minutieuse de la structure organisationnelle des magasins d'entreprise. Les résultats ont révélé l'opportunité pour Mercedes-Benz Canada et ses magasins d'entreprise de mieux aligner leurs efforts stratégiques sous une seule chaîne de commande, permettant ainsi de tirer parti des meilleures pratiques des Groupes de vente au détail de Toronto et de Vancouver.

En décembre 2017, Mercedes-Benz Canada a annoncé que Robert Müller succèderait à Philipp von Witzendorff en tant que vice-président du Groupe de vente au détail. Avec la nouvelle structure, l'étendue des responsabilités de Müller englobe tous les magasins d'entreprise à travers le pays.

Müller a commencé sa carrière avec la compagnie en 2006 en tant que directeur du service après-vente de la toute nouvelle concession Mercedes-Benz Maple. Au fil des ans, il a développé son expertise dans un ensemble de fonctions, dont la plus récente en Europe, où il a établi et dirigé une organisation de vente au détail pour toute la région européenne. Dans le cadre de son nouveau poste, Robert travaillera principalement à Toronto, mais se déplacera régulièrement à Vancouver.

«?J'ai hâte de travailler conjointement avec notre équipe canadienne de vente au détail à Toronto et à Vancouver. Ensemble, nous trouverons de nouvelles façons de maintenir notre position de chef de file, d'engager notre personnel et, surtout, de continuer à dépasser les attentes de notre clientèle,?» affirme Robert Müller. «?C'est tout un honneur de prendre en charge ce nouveau chapitre pour les magasins d'entreprise de Mercedes-Benz Canada. Je suis sûr que la nouvelle structure rendra notre organisation de vente au détail encore plus forte.?»

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 700 personnes dans 21 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 11 établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 48 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 52 298 véhicules en 2017. Il s'agit de la meilleure année à ce jour pour la compagnie, et ce volume de ventes fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la quatrième année consécutive.



