Le volume des transactions réalisées avec UnionPay a atteint un nouveau record pendant les vacances du Nouvel An 2018







SHANGHAI, 4 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Le 2 janvier, UnionPay a publié ses données concernant les transactions effectuées pendant les vacances du Nouvel An. Pendant les vacances du Nouvel An 2018 (c'est-à-dire du 30 décembre 2017 au 1er janvier 2018), le volume total des transactions d'UnionPay a enregistré un nouveau record en se chiffrant à 700,8 milliards de yuans, ce qui représente une croissance de 36,8 % par rapport aux vacances du Nouvel An 2017 (du 31 décembre 2016 au 2 janvier 2017). Stimulés par le lancement de l'application unifiée du secteur bancaire chinois, le numéro de transactions et le volume d'utilisation du code QR d'UnionPay ont respectivement été multipliés par 11,6 et 19,8 par rapport aux dernières vacances de la Fête des bateaux-dragons (qui ont eu lieu du 28 au 30 mai 2017).

Les achats représentent encore la majeure partie des dépenses des clients et sont en hausse de 41,9 % en glissement annuel, car de nombreux commerçants offrent des promotions de fin d'année. 83 % du montant total des achats ont été effectués dans des supermarchés et des magasins d'articles d'usage courant et d'appareils électroménagers. Le volume de transactions des cartes UnionPay réalisées dans les points de vente d'aliments et de boissons en Chine a augmenté de 70 % en glissement annuel pendant les vacances de ce Nouvel An.

Le transport constitue un autre pôle de dépenses important car il y a un grand nombre de voyageurs pendant les vacances. Le volume de transactions des transports en commun, englobant les compagnies aériennes, les chemins de fer et les autoroutes, a enregistré une croissance de 43,6 % en glissement annuel. Les dépenses de ravitaillement en carburant ont augmenté de 48,1 % par rapport à la même période de l'année dernière, puisque le nombre de personnes ayant voyagé avec leur propre voiture a augmenté.

Notons au passage que le lancement de l'application unifiée du secteur bancaire chinois « Mobile QuickPass », ainsi que les offres spéciales de fin d'année proposées par UnionPay ont stimulé l'utilisation des paiements mobiles UnionPay, notamment le code QR d'UnionPay et le QuickPass sans contact d'UnionPay. Le nombre de transactions et le volume des paiements mobiles UnionPay ont respectivement été multipliés par 3,5 et 2,5 fois par rapport à la dernière Fête des bateaux-dragons.

Par ailleurs, les touristes chinois ont pris l'habitude de payer avec des cartes UnionPay lorsqu'ils voyagent à l'étranger. Pendant les vacances, les touristes ont utilisé des cartes UnionPay dans un plus grand nombre de destinations. Les destinations touristiques émergentes telles que l'Inde, le Sri Lanka, le Cambodge, la Russie, le Kazakhstan et la République tchèque deviennent les « nouveaux lieux préférés » des touristes chinois. Le volume de transactions réalisées avec des cartes UnionPay pour payer la restauration, l'hébergement, les divertissements, les attractions touristiques et les agences de réservation de voyages a, quant à lui, augmenté dans des proportions remarquables.

En bénéficiant de l'acceptation en plein essor du QuickPass mobile d'UnionPay en dehors de la Chine continentale, le volume de transactions faites grâce au paiement mobile d'UnionPay chez les commerçants de Hong Kong, Macao, Singapour, d'Australie et de Malaisie a connu une croissance spectaculaire.

