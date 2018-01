Lancement d'une annonce pour promouvoir un film Internet chinois dans un monument américain







PÉKIN, le 4 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Une annonce affichée à Times Square à New York pour promouvoir Chosen, un film Internet chinois à gros budget, a attiré de nombreux regards peu après ses débuts aujourd'hui (4 janvier).

L'annonce sur écran dans le monument américain s'inscrit dans une série d'opérations lancées pour marquer la première mondiale du film, coproduction entre iQIYI et Sony Pictures, le 7 janvier sur iQIYI et Netflix simultanément pour les spectateurs de plus de 190 pays et régions.

L'annonce, un panneau projeté sur un écran géant à Times Square, présente quatre personnages principaux, joués par les trois jeunes acteurs chinois Lan Cheng-lung, Deng Jiajia et Han Pengyi et par l'acteur australien Sam Hayden-Smith. Tous les quatre se tiennent derrière des tâches rouges et ne montrent aucune émotion, ce qui crée une puissante impression de mystère.

Chosen est une série en trois parties adaptée de l'original américain qui raconte l'histoire de Ian Mitchel. Il se réveille un matin en découvrant une arme chargée et la photo d'un étranger dans une boîte mystérieuse livrée sur le pas de sa porte. L'ordre pour lui de tuer l'étranger avec la menace sinon de perdre sa propre vie et celle de sa fille transforme le mari, le père et l'avocat en un assassin malgré lui qui n'a d'autre choix que de tout risquer pour protéger sa famille.

Chosen est le premier film Internet chinois adapté d'une série américaine par un groupe de cinéastes chinois chevronnés dans le respect des normes les plus strictes du secteur.

La première du film en ligne le 7 janvier verra la diffusion de ses trois parties sur les deux plateformes le même jour, une première pour un film en ligne provenant de Chine, selon Yang Xianghua, vice-président directeur d'iQIYI. « Une telle innovation aidera certainement les productions chinoises à gagner du terrain sur le marché international », a-t-il déclaré.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/623322/Chosen.jpg

Communiqué envoyé le 3 janvier 2018 à 19:00 et diffusé par :