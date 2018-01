Suncor Énergie conclut 2017 par un excellent rendement







CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 3 jan. 2018) - Suncor a publié aujourd'hui la mise à jour de ses activités pour le quatrième trimestre de 2017 en soulignant une production d'amont de 736 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), ce qui est conforme à la production record du troisième trimestre de 2017. Le secteur Sables pétrolifères a produit environ 447 000 barils par jour (b/j), dont 6 000 b/j provenant de Fort Hills. Syncrude a produit 325 000 b/j au cours du trimestre, 174 000 b/j nets à Suncor. La production de nos autres actifs d'amont s'est maintenue avec une production totale de 115 000 bep/j provenant des actifs du secteur Exploration et production du Canada, du Royaume-Uni et de la Libye.

Compte tenu de l'augmentation des prix du brut au quatrième trimestre, les prix réalisés par le secteur Amont ont été élevés et grâce au modèle opérationnel intégré de la Société, l'augmentation importante de l'écart de prix entre le pétrole léger et le pétrole lourd au cours des dernières semaines a eu des répercussions minimes.

Suncor a profité d'activités efficaces et fiables des installations de valorisation au cours du trimestre grâce à des taux d'utilisation de 93 % à l'usine de base de Suncor et de 94 % à Syncrude.

Le secteur Raffinage et commercialisation a aussi affiché une solide fiabilité avec un taux d'utilisation moyen des raffineries de 94 % pour une production de 433 000 b/j de pétrole brut durant le trimestre. La demande en produits raffinés est demeurée élevée grâce aux ventes de distillats, qui ont augmenté par rapport au même trimestre en 2016.

« Tous les secteurs de la Société ont terminé l'exercice 2017 par un excellent rendement, a déclaré Steve Williams, président et chef de la direction de Suncor. Cela s'ajoute aux importants progrès de nos deux projets de croissance majeurs tout au long de l'année. À Hebron, la production pétrolière a commencé plus tôt que prévu, soit à la fin novembre. Et à Fort Hills, nous avons mené à bien cinq essais de l'usine, produisant 1,4 million de barils de mousse. Nous mettons l'accent sur un démarrage sécuritaire et fiable à court terme et sur l'augmentation graduelle de la production tout au long de 2018. »

En 2017, les actifs servant à l'exploitation minière, à l'extraction primaire, aux utilités et à la production de mousse sont entrés en service. L'usine de Fort Hills est désormais opérationnelle à plus de 80 % et elle a fonctionné à pleine capacité et de façon sécuritaire lors d'essais de production au cours des quatre derniers mois. Les trois trains d'extraction secondaire sont mécaniquement achevés, le premier étant à l'étape finale de l'entrée en service et son démarrage étant prévu pour la mi-janvier. Les deux autres trains sont actuellement en processus d'isolation et devraient entrer en service durant la première moitié de 2018 comme prévu. Fort Hills devrait fonctionner à 90 % de sa capacité d'ici la fin de 2018, comme le précisent les Perspectives de la Société publiées en novembre 2017.

Suncor a également annoncé aujourd'hui que les partenaires de Fort Hills ont résolu le différend commercial qui les opposait et sont parvenus à une entente : Suncor et Teck Resources Limited (Teck) ont chacune acquis de Total E&P Canada (Total) une participation supplémentaire dans le projet Fort Hills.

En vertu des modalités de l'entente, la part de Suncor dans le projet a augmenté à 53,06 % et celle de Teck, à 20,89 %. La part de Total est réduite à 26,05 %. Suncor et Teck ont financé une plus grande partie du capital du projet, à hauteur respective d'environ 300 M$ et 120 M$, ce qui équivaut à environ 69 330 $ par baril de capacité de production, compte tenu des participations directes supplémentaires, qui peuvent être rajustées de nouveau conformément aux modalités de l'entente.

« Nous nous réjouissons de cette entente et d'avoir acquis une part plus grande dans ce qui constitue probablement le meilleur projet de croissance à long terme de notre industrie, a ajouté Steve. Si nous revenons sur le dernier trimestre, non seulement Suncor a affiché de solides résultats opérationnels, mais nous avons également franchi de nombreux jalons importants, notamment le partenariat avec la Première Nation de Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew relativement au projet d'agrandissement du Parc de stockage Est. »

Parmi les autres faits saillants du dernier trimestre de l'exercice, mentionnons la certification de niveau Or dans le cadre du programme Progressive Aboriginal Relations (PAR, relations progressistes avec les Autochtones) et l'achat d'une participation de 41 % dans PetroNor, un distributeur de produits pétroliers détenu et exploité par les Cris de la baie James.

Les résultats du quatrième trimestre de 2017 de Suncor seront publiés le 7 février 2018.

Mise en garde - renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des références au projet Fort Hills, notamment (i) que Suncor mettra l'accent sur un démarrage sécuritaire et fiable à court terme et sur l'augmentation graduelle de la production tout au long de 2018, (ii) que l'étape finale de l'entrée en service et le démarrage sont prévus pour la mi-janvier, (iii) que les deuxième et troisième trains devraient entrer en service durant la première moitié de 2018 comme prévu, (iv) que le projet devrait fonctionner à 90 % de sa capacité d'ici la fin de 2018 et (v) que Suncor est d'avis qu'il s'agit probablement du meilleur projet de croissance à long terme de notre industrie.

Les renseignements et énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que Suncor a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les taux de redevances applicables et les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'oeuvre et des services; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. En outre, tous les autres énoncés et autres informations traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estimations », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projets », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues.

Les énoncés et les renseignements prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et comportent des risques et incertitudes, dont certains sont similaires à ceux des autres entreprises pétrolières et gazières et d'autres qui sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Le rapport de gestion daté du 25 octobre 2017 et la notice annuelle, le formulaire 40-F et le rapport annuel à l'intention des actionnaires de Suncor, tous datés du 1er mars 2017 et autres documents, qui sont déposés de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes, hypothèses importantes et autres facteurs qui pourraient avoir une influence sur les résultats réels et de tels facteurs sont intégrés par renvoi aux présentes. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com, en téléphonant au 1-800-558-9071, en allant sur suncor.com/Rapports financiers ou en consultant le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Mise en garde - BEP

Certains volumes de gaz naturel ont été convertis en barils équivalent pétrole (bep) en supposant qu'un baril est l'équivalent de six mille pieds cubes de gaz naturel. Les mesures exprimées en bep peuvent être trompeuses, surtout si on les considère isolément. Le ratio de conversion d'un baril de pétrole brut ou de liquides de gaz naturel à six mille pieds cubes de gaz naturel repose sur une méthode de conversion d'équivalence énergétique applicable surtout à la pointe du brûleur et ne représente pas nécessairement une équivalence de la valeur à la tête du puits. Étant donné que le ratio de valeur basé sur le prix actuel du pétrole brut par rapport à celui du gaz naturel diffère considérablement de l'équivalence d'énergie de 6:1, l'utilisation d'un ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut être trompeuse.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @SuncorEnergy ou allez à ensemble.suncor.com.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2018 à 18:03 et diffusé par :