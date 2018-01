Hausse des ventes de 6,7 pour cent en décembre pour Kia Canada Inc. et 76 504 véhicules vendus en 2017







Meilleures ventes à ce jour pour les modèles primés Forte, Sorento et Sportage de Kia Canada

Meilleures ventes en décembre à ce jour avec 4 480 véhicules vendus

Total de 76 504 véhicules vendus en 2017 - l'une des meilleures années dans l'histoire de l'entreprise

MISSISSAUGA, ON, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Kia Canada Inc. rapporte des ventes de 4 480 véhicules en décembre, soit une hausse de 6,6 pour cent sur la même période en décembre 2016. Les ventes annuelles ont augmenté de 6,7 pour cent pour totaliser 76 504 véhicules, ce qui représente une des meilleures années dans l'histoire de l'entreprise.

Le mois de décembre constitue aussi la meilleure performance des modèles Forte, Sportage et Sorento depuis le début de l'année pour Kia Canada. La Forte a totalisé 16 388 unités vendues en 2017, en hausse de 33,3 pour cent sur 2016. Pour sa part, le Sorento a enregistré une hausse des ventes de 3,4 pour cent sur la même période l'an dernier, avec 15 990 véhicules. Le Sportage a également obtenu ses meilleures ventes annuelles avec 13 284 véhicules, soit une augmentation de 16,4 pour cent par rapport à 2016.

L'année 2017 a également permis des ventes robustes pour le modèle Soul, incluant la version électrique, avec 11 691 unités. La minifourgonnette multiusages Sedona a aussi obtenu d'excellents résultats en 2017 avec 5 286 unités, soit une augmentation de 10,3 pour cent par rapport à 2016.

« Kia Canada a connu une excellente année 2017 avec des ventes robustes et des reconnaissances de l'industrie, notamment en obtenant la première place - pour une deuxième année consécutive - au classement sur la qualité initiale (IQS) dans l'industrie automobile par J.D. Power ainsi que la Kia Stinger comme finaliste pour voiture nord-américaine de l'année » a déclaré Ted Lancaster, vice-président et chef de l'exploitation chez Kia Canada Inc. Il a ajouté « notre gamme de produits de classe mondiale continuera de s'affirmer tout au cours de 2018 avec plusieurs lancements de nouveaux modèles ou de modèles redessinés. »

Incitatifs en janvier 2018 :

Kia Canada a le plaisir d'introduire la promotion « Fait pour profiter de l'hiver » avec un financement à 0 % plus un boni de 2 000 $! Au mois de janvier, Kia mettra en vedette nos modèles primés Sportage et Sorento pour affronter la saison hivernale. Financez un Sportage 2018 à un taux de 1,99 % jusqu'à 84 mois plus 1 000 $, ou un Sorento 2018 à un taux de 0 % jusqu'à 60 mois plus 2 000 $. Voyez le concessionnaire pour tous les détails.

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (www.kia.ca - www.facebook.com/kiacanada), - constructeur de véhicules de qualité pour les jeunes d'esprit - est une filiale de Kia Motors Corporation (KMC). Fondée en 1999, Kia Canada Inc. vend des véhicules de grande qualité, comme la Soul, la Forte, l'Optima et le Sorento, et en effectue l'entretien par l'entremise d'un réseau de 191 concessionnaires canadiens. Kia Canada Inc. emploie 154 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, et dans ses trois bureaux régionaux répartis dans l'ensemble du pays, incluant un établissement à la fine pointe à Montréal. Le slogan de Kia, « Le pouvoir de surprendre », symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surprendre les gens en offrant des expériences de conduite excitantes et inspirantes qui dépassent les attentes.

