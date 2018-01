Subaru Canada : Meilleur décembre à vie, 12 mois record, des ventes annuelles record et un sixième record consécutif de ventes annuelles







Subaru termine l'année 2017 avec 54 570 véhicules vendus, enregistrant du coup une sixième année record consécutive





Les ventes de Crosstrek et d'Impreza en décembre ont grimpé de 48 et 38,6 % respectivement, contribuant à la vente de 3 876 unités au total en décembre.

MISSISSAUGA, ON, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) entame la nouvelle année par l'heureuse annonce de la progression sans précédent de ses ventes grâce à 12 mois consécutifs de croissance. Décembre couronne une année record avec la vente de 3 876 unités, une progression de 4,6 % par rapport à décembre 2016 et le meilleur décembre à vie. Plus important encore, ces résultats record permettent de clôturer une année record avec un grand total de 54 570 véhicules vendus en 2017. Ce record dépasse celui de l'an dernier (50 190 unités), ce qui permet à Subaru d'enregistrer une augmentation annuelle record de 8,7 %.

En décembre, il s'est vendu 996 Crosstrek, le multisegment compact Subaru, soit une incroyable augmentation de 48 % par rapport à décembre 2016 et ce modèle a fait un bond annuel de 14,9 %, avec la vente de 11 168 unités. Les Subaru Impreza ont aussi progressé avec 621 unités vendues, une augmentation de 38,6 % par rapport à décembre 2016. En fait, l'Impreza a enregistré une progression phénoménale de 42,4 % en 2017, avec la vente de 10 617 unités au Canada.

« La progression des ventes de Subaru au Canada a permis d'enregistrer une séquence de records mensuels qui a permis à Subaru d'atteindre un sommet », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Avec une sixième année record de suite, nous sommes prêts pour 2018, tout comme notre solide réseau de concessionnaires qui offrira la meilleure gamme de modèles à ce jour. »





Décembre

3 876 Réel pour le mois 3 704 Année précédente (même mois) 172 Différence 4,6% MÀCJ c. MPAD



54 570 2017 AÀCJ 50 190 2016 AÀCJ 4 380 Différence 8,7% AÀCJ vs. MPAD







13 594 T3 2017 12 942 T3 2016 652 Différence 5,0% Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 93 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour en savoir plus, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 3 janvier 2018 à 16:21 et diffusé par :