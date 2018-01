PharmaMar dépose une demande de révision d'Aplidin® auprès de l'AEM

PharmaMar (MCE : PHM) a annoncé le lancement de la procédure de révision d'Aplidin® (plitidepsine) par l'Agence européenne des médicaments (AEM) pour le traitement du myélome réfractaire et récidivant. (Logo:...

PharmaMar (MCE : PHM) a annoncé aujourd'hui un accord de licence avec Megapharm Ltd. pour la commercialisation et la distribution du médicament anticancéreux d'origine marine Aplidin® (plitidepsine) en Israël et dans le territoire appelé Autorité...