Déclaration du Syndicat des agents correctionnels du Canada







MONTRÉAL, le 3 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) a été informé que des accusations criminelles ont été portées aujourd'hui contre deux agents correctionnels de l'établissement Dorchester, dans la région de l'Atlantique. Le syndicat apporte son soutien aux agents afin d'assurer qu'ils aient une représentation adéquate, puisqu'ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire.

Comme cette affaire est maintenant devant le tribunal, le syndicat ne fera aucun autre commentaire afin de ne pas compromettre les procédures judiciaires.

À propos

Le Syndicat des agents correctionnels canadiens (UCCO-SACC-CSN) rassemble plus de 7400 membres, répartis dans cinq grandes régions du Canada : le Pacifique, les Prairies, l'Ontario, le Québec et l'Atlantique. UCCO-SACC-CSN représente les titres d'emploi de CX1, CX2 et CX3 dans 49 établissements fédéraux.

