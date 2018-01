/C O R R E C T I O N de la source -- Éconofitness/







Dans l'invitation aux médias "Dîner-conférence sur les tendances mise en forme par Éconofitness", diffusée le 21 déc. 2017 par Éconofitness sur le fil de presse CNW, veuillez prendre note que la date de l'événement a changé : la conférence aura lieu jeudi le 18 janvier, et non le 4 janvier. La copie complète et corrigée suit :

Invitation aux médias - Dîner-conférence sur les tendances mise en forme par Éconofitness

BLAINVILLE, QC, le 21 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Éconofitness, la plus grande chaîne de gyms à bas prix au Québec, vous invite à un dîner-conférence sur les tendances du domaine de la mise en forme pour l'année 2018. Véritable chef de file dans l'industrie du fitness avec 60 succursales et plus de 250 000 membres à l'échelle de la province, Éconofitness bénéficie d'un point de vue unique sur le rapport des québécois envers la mise en forme, et par le fait même, dispose d'une force d'analyse sur les courants grâce à un échantillonnage représentant 20% de l'ensemble des abonnements au Québec.

Lors de ce dîner-conférence, vous en apprendrez davantage sur les statistiques de nos membres, les programmes d'entraînement les plus en vogue selon les groupes d'âge, les nouvelles technologies d'entraînement ainsi que de nombreuses observations colligées par des experts du domaine, qui vous dresseront un portrait éclairé afin de préparer vos dossiers et chroniques qui portent sur le sujet, aux retour des fêtes.

Vous aurez également l'occasion de poser des questions à deux spécialistes du domaine, M. Renaud Beaudry, vice-président, et de Jennifer Pelletier, kinésiologue et directrice de l'entraînement et des cours de groupe pour Éconofitness.

Conférence sur les tendances 2018 en mise en forme

Lieu : 828, rue Sainte-Catherine Est, Montréal H2L 2E2

Date : jeudi 18 janvier 2018

Heure : 11h30

Éconofitness au Québec :

Fondé en 2013

Président : Alain Beaudry (ancien président et fondateur d'Énergie Cardio dont le franchiseur a été vendu en 2016)

Dirigeants : Judith Fleurant, Caroline Pitre, Renaud Beaudry et David Patchell-Evans

Siège social : 40 employés à Blainville, Québec.

Actuellement 59 succursales corporatives et objectif de 125 succursales au Québec

400 employés dans le réseau

250 000 adhérents actifs

750 000 pieds carrés de superficie d'entraînement

