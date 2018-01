SoClean s'assure du soutien financier de DW Healthcare Partners







Injection de fonds pour accélérer la croissance en 2018

BOSTON, le 3 janvier 2018 /CNW/ - SoClean, la société de référence dans la filière du dispositif de désinfection du matériel CPAP établie à Oxford, au Massachusetts, a conclu avec DW Healthcare Partners (« DWHP ») un partenariat fructueux pour développer la marque en 2018. Basée à Toronto, au Canada, DWHP, société d'investissement de capitaux privés axée sur les soins de santé, possède une vaste expertise dans l'accroissement d'échelle d'entreprises de taille moyenne, les amenant à réaliser pleinement leur potentiel mondial. Plus tôt cette année, SoClean a raflé les honneurs de la Small Business Association of New England (SBANE), dans la catégorie Innovation, pour sa technologie transformatrice et innovante qui offre une valeur sûre aux clients.

Soulignant son soutien, Andrew Carragher, cofondateur et associé directeur de DW Healthcare Partners, a déclaré : « SoClean a révolutionné la façon dont les appareils CPAP sont nettoyés. Nous sommes ravis d'appuyer un produit qui offre une valeur appréciable aux utilisateurs. »

Depuis 2011, SoClean s'attache à sensibiliser le public à l'apnée obstructive du sommeil et à informer les consommateurs d'autres troubles respiratoires liés au sommeil qui, selon les estimations, affectent 100 millions de personnes dans le monde. Chef de file mondial des solutions de nettoyage CPAP, SoClean a mis au point une technologie novatrice qui, en éliminant la complexité inhérente au maintien de la propreté de l'équipement, permet aux patients de suivre leur thérapie salvatrice dans le respect des prescriptions.

« SoClean sait que l'apnée obstructive du sommeil est aussi répandue que le diabète et qu'il nous faut donc mettre en place un plan de croissance dynamique pour améliorer les résultats de santé à l'échelle mondiale », affirme Robert Wilkins, chef de la direction de SoClean. « DW Healthcare Partners est le partenaire idéal pour nous amener à l'échelon supérieur. Son équipe d'investissement chevronnée dans le secteur des soins de santé s'emploie à accélérer la croissance de SoClean afin de maximaliser notre valeur. Nous sommes convaincus que le meilleur pour SoClean est encore à venir en 2018 et au-delà. »

À propos de SoClean :

SoClean est la société de référence dans la filière du dispositif de désinfection du matériel CPAP, c'est-à-dire qui assainit le masque, le tuyau et le réservoir CPAP, sans nécessiter le démontage, d'eau ou de produits chimiques. Mal nettoyé, tout matériel CPAP est rempli de bactéries et de virus nocifs qui peuvent rendre le porteur très malade lorsqu'ils sont aspirés dans le corps. À la différence du nettoyage traditionnel à l'eau et au savon, l'approche naturelle SoClean de la désinfection CPAP tue 99,9 % des bactéries et des virus, procurant une respiration plus saine. Pour tout complément d'information, consultez le site http://www.soclean.com.

À propos de DW Healthcare Partners :

DW Healthcare Partners est une société de capital-investissement axée exclusivement sur l'industrie des soins de santé. La société gère plus de 800 millions de dollars en capital engagé et investit dans des sociétés de soins de santé rentables, dotées d'une équipe de direction éprouvée. DW Healthcare Partners est dirigée par des cadres chevronnés du secteur de la santé comptant plus de 110 ans d'expérience dans l'industrie. La société fournit le capital, des conseils stratégiques et l'expertise en matière d'acquisition pour aider les entreprises en phase intermédiaire et avancée à réaliser leur potentiel de croissance.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dwhp.com.

